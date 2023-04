Més carrils i sense camions: així serà la circulació durant el pont de maig

El Servei Català de(SCT) preveu que prop dede l'àrea metropolitana de Barcelona entre les tres de la tarda de divendres 28 i la mateixa hora de dissabte 29 d'abril, amb motiu de la, que enguany cau en dilluns i permetrà a la ciutadania gaudir d'un pont de tres dies.A més, entre les dotze del migdia i la mitjanit del primer de maig, es calcula quea la zona d'influència de la capital catalana. Un total de 1.202 agents dels Mossos d'Esquadra participaran en un dispositiu especial per reforçar la seguretat viària i que inclourà 1.228 controls arreu del territori.Amb la finalitat de millorar la fluïdesa, i de forma preventiva, el Servei Català de Trànsit (SCT) adoptarà una sèrie de, d’ordenació i de regulació del trànsit. Entre aquestes, destaca ladurant l'operació retorn de dilluns, deal sentit contrari a l’habitual als trams de l'entre Vilafranca del Penedès i fins enllaçar amb laa Molins de Rei; el que va de Sant Celoni a Montornès Vallès; i també a laa Sant Andreu Llavaneres i fins a la B-20.Així mateix,28 d’abril, entre les tres de la tarda i les nou de la nit, entre la Roca del Vallès i Martorell, en ambdós sentits, ni tampoc entre Martorell i Gelida, en sentit sud. Dissabte 29 d’abril, entre les nou del matí i les dues de la tarda els camions tampoc podran utilitzar el tram sud de l'autopista entre Martorell i Gelida.A banda, dilluns 1 de maig, entre les tres de la tarda i les nou de la nit, elsestarana l'autopista, entre Sant Celoni i Montornès del Vallès i entre Banyeres del Penedès i Castellbisbal. Durant l'operació retorn, el pas de vehicles pesants també afectarà la B-23, entre Castellbisbal i Sant Feliu del Llobregat i a la C-32, entre Canet i Montgat.A més, tornarà a aplicar-se laper hora per als vehicles lleugers a l'. La mesura s'aplicarà al tram que va de Martorell a Gelida, tant divendres com dissabte de sortida i dilluns de retorn.

