Ciutadans promet en plena sequera un canal d'aigües braves per a caiacs a Lleida

🚣♀️ Vamos a revolucionar Lleida como atractivo de turismo deportivo. La construcción del canal de aguas bravas será el impulso necesario para conseguirlo.



🤝 No es una promesa, es un compromiso.#LleidaMorfosis #CanviemLleida #CambiemosLleida pic.twitter.com/UTvaHhbhkZ — Cs Lleida (@Cs_Lleida) April 26, 2023

L'inici de la campanya per a les eleccions municipals està cada cop més a prop, i les mesures de les diferents formacions comencen a veure la llum. Algunes, però, amb més sentit que d'altres. La candidatura dea la ciutat deha fet pública una promesa electoral ben allunyada del context depel qual travessa; un nou canal d'aigües braves per aD'aquesta manera, segons detalla la formació taronja que lidera, creuen que es donaria un nou impuls al sector de l'esport de la capital del. Ciutadans ha decidit intentar donar un cop d'efecte, a correcuita per rascar vots, i creu que amb aquest nou canal "es revolucionarà Lleida com atractiu de".

