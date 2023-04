El Cercle d'Economia acull el «soci» Xavier Trias

Arrels, neteja i seguretat

"A tots els candidats els hem dit que aquesta és casa teva, però en el teu cas, Xavier, una mica més". El president del, ha saludat d'aquesta manera l'alcaldable, que ha tancat el cicle organitzat per l'entitat amb els candidats. Trias s'hi ha trobat bé i els membres del Cercle també. Trias és l'únic candidat a Barcelona que és soci del Cercle. El director general de l'entitat,, i la notària, han fet preguntes al candidat.El discurs de Trias ha encaixat perfectament amb el que predomina al Cercle: "La ciutat necessita il·lusió i canvi, necessita creure en lai fomentar la col·laboració público-privada. Per lluitar contra la pobresa és necessària una activitat econòmica sostenible". Ha advocat per un Ajuntament de Barcelona "que cregui en el creixement econòmic, un creixement intel·ligent i sostenible". I ha deixat anar un missatge precís amb clar destinatari: "L'únic que no governarà amb Colau soc jo. Collboni hi ha governat i ERC se'n mor de ganes".Un dels presents li ha preguntat com es pot explicar que Colau hagi governat tants anys? Trias ha respost dient que "tots els que vansón els màxims culpables", recordant el vot de l'exprimer ministre ministre francès per facilitar que Colau fos alcaldessa. Trias ha assenyalat que "n'hi ha que són amics meus, que encara fa més mal això".Trias ha lamentat l'estat de "dependència" de Barcelona, que s'hagin hagut d'esperar 26 anys per acabar lai ha defensat, que per ell vol dir un aeroport amb vols intercontinentals i connexions estratègiques. "No pot ser que el 70% dels japonesos que venen a Barcelona ho hagin de fer passant per Madrid", ha afegit.L'alcaldable de Junts ha anunciat la creació de Barcelona International, un consorci públic-privat per promocionar la ciutat a l'exterior i gestionar la marca Barcelona. Les tres primeres coses. Ha explicat quines seran les tres primeres coses que farà si és alcalde. La primera serà visitar la Fundació Arrels i tot seguit mantindrà una reunió amb elsde la ciutat perquè li expliquin "perquè Barcelona està tan bruta". La tercera cosa que farà és reunir-se amb els comandaments dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana per mostrar-se exigent pel que fa a seguretat.Ha discrepat amb la política d'Ada Colau per estar "a la contra". En matèria d'habitatge, ha assegurat que si l'objectiu és tenir preus de lloguer assequible és necessari: "Si no ho fem, ens equivocarem". Sobre mobilitat, ha defensat "una pacificació que no sigui anar en contra dels cotxes i les motos", assegurant que ha augmentat el tràfic a les rondes: "Té més sentit cobrir les rondes que fer el que s'ha fet al carrer de Consell de Cent".Ha tocat totes les tecles possibles de crítica i alhora buscant posicions moderades. Així, ha criticat Colau per haver trencat, relacions que ha considerat positives per la ciutat. "Es pot discrepar amb la política dels governs d'Israel, jo estic en desacord absolut amb el senyor Netanyahu, però estar en desacord amb aquesta ruptura de relacions".Entre els assistents, hi havia l'expresident, quatre expresidents de la casa: Joan Mas Cantí,Pedro Fontana, Salvador Alemany i Javier Faus, i noms rellevants del patriciat com Lluís Bassat, Sixte Cambra, el president d'Indra Manuel Brufau, Gonzalo Rodés i l'expresident de la Seda Jacint Soler Padró.En la seva intervenció, han predominat conceptes com creixement, activitat econòmica, confiança, sector privat, col·laboració público-privada. Ni un sol cop ha aparegut el terme. Però Xavier Trias se n'ha anat del Cercle d'Economia amb alguns vots més a la butxaca.

