La llista més «random» de les municipals? Els veïns d'un club de golf presenten candidatura

Lessempre deixen episodis anecdòtics. Pobles que tenen nou alcalde abans de votar, llistes fantasma , candidats que canvien fins i tot de comarca ... Són pràctiques habituals cada quatre anys, quan es publiquen les llistes, però cap fet tan sorprenent com el que s'ha vist aenguany: els veïns de la urbanització d'un club de golf presenten candidatura per als comicis del 28-M.Al municipi delha saltat la sorpresa quan, entre les candidatures publicades al Butlletí Oficial Provincial (BOP), apareix la llista amb el nom "". El seu nom a internet no apareix, tampoc a les xarxes socials, ni hi ha registres que s'hagin presentat anteriorment en altres comicis. D'on surt, doncs, aquesta candidatura?L'alcaldable és, advocat i soci del prestigiós bufet d'advocatsTal com explica ell mateix a, només pretenen "intentar aconseguir que s'escoltin les reivindicacions de la Urbanització al consistori". El mateix Serrano revela per què no hi ha senyals de la candidatura enlloc: "Volem ser rigorosos i no realitzar cap acte promocional fins que el 12 de maig s'obri la campanya electoral".Elés un macrocomplex d'alt prestigi construït l'any 1962 que va inaugurar els camps de golf sis anys després. L'han trepitjat personalitats de rellevància com l'actori fer-hi un recorregut sencer, amb els seus 18 forats, costa entre 75 i 100 euros. Tot i el sorgiment d'aquesta llista en suport de la urbanització, l'entitat privada se'n desmarca: "Malgrat la possible confusió que pugui crear el nom, no hi tenim cap mena de vincle", detallen a aquest mateix diari.

