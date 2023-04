El temps que ens espera aquest divendres: calor d'estiu per acabar l'abril

Cel mig ennuvolat sense rastre de precipitació

L'abril acabarà amb temperatures totalment anòmales per aquest període de l'any, amb màximes que a les zones més càlides del país es poden situar. Aquest increment desmesurat de temperatura, tanmateix, no es notarà tant a la costa on sí que es poden registrar mínimes de fins a 18 °C, puntualment per sobre. Divendres, però, la temperatura, tant mínima com màxima, serà més alta tret del litoral on la màxima serà semblant o lleugerament més alta. La màxima a molts punts de l'interior arribarà als 30 °C, sobretot a Ponent i Prepirineu occidental.Això es deu al fet que unaha impactat a la península Ibèrica aquest dijous. I tot i que Catalunya en quedarà una mica al marge –especialment de la intrusió de pols africana-, les temperatures a l'interior seran molt més pròpies de l'estiu que de finals d'abril, amb diferències que poden superar els 10 graus respecte a la mitjana climàtica.Durant tota la jornada de divendres circularan bandes dealts d'oest a est que localment enteranyinaran el cel. Seran més abundants, però, a partir del final del matí quan se n'hi afegiran de mitjans i podran deixar el cel mig o molt ennuvolat. Paral·lelament a això, apareixerà algun núvol d'evolució a l'extrem nord del Pirineu durant la tarda.Independentment, hi haurà estrats baixos als dos extrems del litoral durant la matinada i novament a partir del vespre, si bé n'apareixeran de manera esporàdica al llarg del dia a trams del litoral. La visibilitat, per tant, serà bona en general. Malgrat tot, serà localment regular a punts de la vall de l'Ebre i del litoral de matinada i de nou al final del dia.El vent serà fluix i de direcció variable fins a primeres hores del matí i de nou a la nit. La resta de la jornada s'imposarà progressivament el vent entre fluix i moderat de component sud, amb alguns cops forts a les Terres de l'Ebre, al prelitoral sud i al litoral i prelitoral nord.

