«No soc un fantasma»: el PP presenta a Berga un barceloní exregidor a un poble d'Osona

Queralt, la recollida selectiva i el deute

La publicació, aquest dimecres, de les llistes provisionals de les candidatures a lesal Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) confirma la presència delen la cursa electoral a l'. Ara bé, el partit fa un relleu en el lideratge i aposta per Xavier Serrahima, anteriorment alcaldable del partit a(Osona).Serrahima té 32 anys i és de. Treballa en el món del màrqueting i la gestió comercial, i assegura tenir relació amb Berga perquè va treballar a la ciutat i té família a la zona de la Catalunya Central. De fet, aquest coneixement previ és el que hauria animat a, antic regidor i candidat del PP a Berga, a oferir-li la possibilitat d'encarar el repte a la capital berguedana. Per aquest motiu, Serrahima assegura que compta amb el suport de López Noguera, el qual, tot i no formar part de la llista, l'està assessorant. "Estem en contacte constant, però suposo que per raons personals, ha decidit no formar part activa", assenyala l'alcaldable, que reitera que "parlem molt sovint, i la seva ajuda és molt ben valorada".Ara bé, les darreres tres legislatures, Serrahima ha estat alcaldable del PP a Tavertet, on va arribar a serl'any 2014. La formació va rebre 22 vots el 2011, quedant sense representació. La defunció d'un dels membres del consistori va permetre a Serrahima accedir al, després que el candidat delhi renunciés, esdevenint l'únic representant del PP en un ajuntament a la comarca. Però el més curiós és que, l'aleshores nou regidor, va reconèixer que no va ser fins a la possessió de l'acta que va visitar per primera vegada el poble En qualsevol cas, davant les afirmacions que asseguren que no havia assistit a cap ple de l'Ajuntament de Tavertet, Serrahima ho nega rotundament, i remarca que "vaig donar la cara quan se'm va citar, i així consta en les actes". Els anys posteriors, però, la seva proposta va perdreentre els electors, rebent dos vots el 2015 i un el 2019. I enguany, amb el salt de Serrahima a la capital berguedana, Tavertet resta sense candidatura del PP.Amb aquesta vocació és que l'alcaldable del PP vol arribar al consistori berguedà, ja que davant les acusacions de candidatura fantasma que s'han erigit respecte de la seva llista, Serrahima assevera que ", així que donaré la cara en cas que surti escollit". "És molt lícit que la gent tingui aquesta opinió, i és cert que jo no he nascut a Berga ni hi estic vivint, però sí que conec la zona, i per això mateix se'm proposa a mi i no a una altra persona", recalca l'alcaldable, que puntualitza que la primera finalitat de presentar la llista era "donar l'opció, a tothom que vulgui votar-nos, a poder-ho fer". I és que, segons ha apuntat, "".

En les eleccions del 2015, el PP va perdre la representació a l'Ajuntament de Berga, i des d'aleshores, no l'ha recuperat. Precisament, López Noguera va ser el darrer regidor de la formació a Berga i havia encapçalat les candidatures en els tres darrers comicis. Ara, serà el torn de Serrahima d'intentar convèncer l'electorat de la capital berguedana, i ho farà començant amb propostes per "dinamitzar la zona del santuari de Queralt", el qual apunta, "és una riquesa que té Berga que no s'està aprofitant". També assegura que incorporaran al programa electoral solucions de cara a la recollida selectiva, sobre la qual "sabem que hi ha marge de millora".

Així mateix, entre les accions que perfila la formació s'hi troba el, "que es tractaria d'eliminar-lo", i la, "no sé si a curt o mitjà termini", i començant per l'IBI "que a Berga és molt alt". Tot plegat, són accions que formen part d'un primer document de treball que encara s'està elaborant. Amb tot, està previst que aquestes i la resta de propostes de la formació, les pugui explicar de primera mà el mateix Serrahima davant la ciutadania de Berga, si bé encara no hi ha res definitiu. "No tenim res tancat, ho estem dissenyant. No sabem si farem un acte obert o jo mateix vagi porta per porta, així ja ho comunicarem", ha avançat el candidat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor