El bloc on es volen fer 120 pisos turístics és propietat de la família de la dona de Manuel Valls

L'edifici dedel carrer Tarragona de Barcelona, que els propietari volen que deixi de ser un espai d'habitatge permanent per a famílies llogateres i es converteixi en un macrobloc turístic , segueix oferint novetats. En aquest cas, sobre la propietat del conjunt de la finca. I és que, segons ha informat Rac1, l'edifici és propietat de la Inmobiliaria Gallardo SL, una companyia amb presència de, la dona de l'exprimer ministre francès i candidat a l'alcaldia de Barcelona en les darreres eleccions,. Així, la companyia que va aprofitar una escletxa específica del pla que prohibia l'aconseguiment de llicències turístiques tindria relació directa amb la família de la dona de Valls i hereva de la farmacèutica Almirall.El cas d'aquest bloc -que confronta la política de reducció de llicències de pisos turístics iniciada a Barcelona els dos últims mandats- va emergir aquest dimecres, tot iniciant. Mentre que una part de l'oposició municipal va responsabilitzar a l'Ajuntament, i especialment a Barcelona en Comú, per haver fet una normativa amb forats, el govern municipal va enviar una carta a la conselleria de Territori per reclamar una reunió urgent en què s'abordi la possibilitat de revocar llicències turístiques.De moment, diverses famílies ja han estat expulsades de la finca i les que encara hi són pateixen les conseqüències de la transformació:. Això significa pols, sorolls, portes blindades per evitar ocupacions i teclats per posar-hi el codi d'accés, un mètode molt fet servir per plataformes com Airbnb.De la trentena de pisos que "ja estan acabats" es poden trobar a internet anunciats.i la immobiliària Gallardo ha explicat a Rac1 que "tot és legal" i que "el negoci arrencarà el mes que ve", al maig. No ha tingut cap problema en admetre a la ràdio privada que, en el cas d'omplir els pisos cada dia, trauran fins a sis vegades més beneficis que amb el lloguer d'una família. En esdeveniments -per la proximitat en zones clau de Barcelona- trauran encara més diners. Asseguren que amb el concert de Coldplay, per exemple, podran fer 600 euros per cada pis. Només per una nit en un pis turístic de l'Eixample.

