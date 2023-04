Els Mossos enxampen la conductora d'un ciclomotor ballant mentre conduïa

Elsd'Esquadra han enxampat in fraganti laque ballava i feia piruetes mentre conduïa per l'N-260 a Olot . La policia la va gravar en vídeo mentre circulava per aquesta via el 21 d'abril i li va notificar la denúncia per conducció temerària el 24.Al clip es pot veure com mou les cames i els braços i s'aixeca del vehicle en repetides ocasions. La denúncia per aquest delicte suposa una multa dei la pèrdua dedel carnet.

