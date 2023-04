L’Audiència Nacional manté el processament per terrorisme contra els CDR de l'operació Judes

L’manté el processament per pertinença a organització terrorista contra 12 dels CDR de l’. A vuit d’ells els atribueix també el delicte de tinença, depòsit i fabricació d’explosius de caràcter terrorista.El jutgeha conclòs aquest sumari per segona vegada, després que hagués de reobrir-lo en estimar-se el recurs d’un dels acusats, que demanava ampliar la instrucció.El magistrat manté la mateixa situació a 12 dels 13 detinguts en l’operació Judes, ja que per a un d’ells ja es va arxivar el cas ara fa un any. L’Audiència envia a judici el sumari a la sala penal un cop practicades “”.“La instrucció sumarial ha vist acomplerta la seva finalitat, identificant els responsables del fet, qualificant el delicte i assegurant les persones i béns que han de respondre del mateix”, continua la resolució del jutge.havia denunciat que el jutge no havia lliurat a les defenses el contingut de les diligències secretes fins pocs dies abans que es tanqués el sumari per primer cop, malgrat les diferents resolucions que ordenaven al magistrat el lliurament d’aquest contingut.Les defenses es van quedar sense marge de maniobra per actuar, i per això van demanar allargar la instrucció malgrat que el sumari estava tancat.

