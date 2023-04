Mor la doble de Kim Kardashian als 24 anys en una operació estètica

Obsessió per modelar el físic a cop de bisturí

La model i influencer internacional, més coneguda com, ha mort als 24 anys en plena operació. Gourkani s'estava sotmetent a unaque l'exparella de Kanye West quan ha tingut seriosos problemes de salut. "Ens van dir que el seu benestar havia anat empitjorant en una espiral descendent després de patir una aturada cardíaca", ha explicat la família, que també ha avançat que denunciarà l'equip mèdic que va liderar la intervenció per negligència mèdica El seu cercle més proper també ha aprofitat per demanar, a través d'una pàgina web de micromecenatge que ha difós a les xarxes socials,. Així, tot i que la mort va produir-se el passat 20 d'abril no ha estat fins a aquesta setmana que la família ho ha fet públic.L'obsessió per modelar la seva figura a cop de bisturí i assemblar-se cada cop més a la Kardashian ha estat el que l'ha dut a la mort. Ella mateixa va assegurar en diverses entrevistes concedides als mitjans de comunicació que no acabava d'estar del tot bé, però va ser precisament la semblança extraordinària de la Christina amb la Kim la que li va proporcionar elsque va acumular a Instagram, així com la seva participació en diverses campanyes publicitàries."Amb un profund pesar i el cor trencat, compartim la mort més dolorosa, desafortunada i inesperada de la nostra bella i estimada filla i germana Christina Ashten Gourkani", així és com comença l'escrit de la família per demanar col·laboració econòmica als simpatitzants de la model per fer-li l'últim adeu. El seu nucli més proper ha detallat que va ser un familiar qui els va donar la notícia, plorant i cridant frenèticament:. Des que van rebre aquest missatge, han relatat, la seva vida va canviar, el seu món es va destrossar: "Ens perseguirà sempre".Per tot plegat, la seva sobtada i tràgica defunció s'investiga actualment com unrelacionat amb un procediment mèdic que va empitjorar.

