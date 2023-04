Joan Laporta, enfadat per la derrota a Vallecas: «Encara sort que el Girona va fer la feina»

La derrota del Barça al barri madrileny de Vallecas contra el Rayo Vallecano no ha agradat gens a Joan Laporta. El president blaugrana ha reconegut que no està content amb el resultat i només ha trobat consol en el mateix destí que va patir el Reial Madrid contra el Girona, que els permet mantenir els 11 punts d'avantatge al capdavant de la taula. "Encara sort que el Girona va fer la feina", ha expressat.



"Avui, els culers no estem contents. El partit d'ahir no va ser com esperàvem", ha reblat. I en un nou intent de trobar consol, ha recordat que "almenys el bàsquet sí que va fer un bon resultat". "El Barça és això", ha assenyalat durant la roda de premsa sobre el finançament de l'Espai Barça.

Tanmateix, Laporta ha reiterat que l'"objectiu prioritari" continua sent la Liga i ha compartit una reflexió per tranquil·litzar l'afició. "Som a 7 partits i tenim 11 punts sobre el segon.perquè puguem assolir l'objectiu prioritari d'aquesta temporada, guanyar aquesta Lliga", ha manifestat.

