Els treballadors posen a prova l'obra reformista de la Moncloa en un 1 de maig preelectoral

A les portes del 28-M i amb les eleccions espanyoles a l'horitzó

On es manifesten els sindicats a Barcelona?

Elstornen a sortir al carrer aquest, com cada any. Aquest cop, però, amb un ambient preelectoral que, ben segur, no viurà en paral·lel a les manifestacions que tenen previstes els principals sindicats del país. Tantcom, conjuntament, per una banda, i la, de manera independent, basaran les seves concentracions a exigir millors salaris i millors pensions, després de les dues reformes que han marcat la legislatura a laLes discrepàncies delamb elspel que fa a la reforma laboral també es van traslladar als tres principalscatalans. El canvi de norma, impulsat per la ministra de Treball, va ser pactat entre els sindicats majoritaris i la patronal, un fet històric. Però no va aconseguir convèncer la totalitat del bloc progressista i es va aprovar per un error humà. Concretament, el del diputat del PP que va prémer el botó equivocat i va avalar la nova norma mentre que la seva formació votava en contra.Des de CCOO i UGT, actors socials amb els quals es va pactar la reforma laboral, reivindiquen que elha estat un any de. "Entre el tot o res, hem escollit el camí gradual cap al tot i la gent té millors condicions salarials que fa un any", defensava, secretari general d'UGT, aquesta mateixa setmana. Per contra, la Intersindical sempre ha defensat que la reforma del governno deroga la llei deli que es manté la "retallada de drets" dels treballadors.El segon gran canvi normatiu en l'àmbit laboral impulsat per l'executiu estatal ha estat la. Aquest cop, sí que va trobar el consens polític i només el PP hi va votar en contra -fins i tots'hi va abstenir-, i el dels sindicats majoritaris, però la Intersindical, en el seu manifest previ a la concentració, també recorda que manté el posicionament en contra. El sindicat independentista considera que la reforma del Ministeri de Seguretat Social"no amplia drets sinó que amplia retallades".L'actualització dels sous per fer front a la inflació és un altre dels punts calents de les mobilitzacions d'aquest 1 de maig. Malgrat que el salari mínim interprofessional (SMI) és el més alt de la història de l'Estat -1.080 euros- , els tres sindicats majoritaris dedemanen un augment generalitzat. "Els salaris fa més de 40 anys que resten congelats i el poder adquisitiu de lacatalana no paren de baixar", denúncia la Intersindical. En la mateixa línia, CCOO i UGT van apuntar contra la patronal en un debat aquesta mateixa setmana, criticant els beneficis extraordinaris de les empreses, que, segons, secretari general de CCOO a Catalunya, "s'estan passant de rosca".Elarriba aquest any en ambient preelectoral, només a 27 dies de les eleccions municipals , i també autonòmiques en diferents territoris de l'Estat. Ara bé, els comicis locals no tenen gairebé incidència en el mercat laboral i, en el que el fons es posa a prova, és l'obra reformista del treball i de les pensions que ha impulsat el govern espanyol durant la legislatura. Serà l'última oportunitat, perquè les eleccions espanyoles se celebraran a finals d'any. Amb PP i Vox disparats a les enquestes , i per ara amb totes les opcions per aconseguir laque els permeti conformar govern, l'obra reformista de la Moncloa pot quedar en res. Per això, aquest 1 de maig també es preveu, tant per part de CCOO i UGT com per la de la Intersindical, com un clam contra l'i un crit d'alerta que, amb la seva presència a les institucions, pot arribar una regressió perillosa en els drets dels treballadors.La tradicional manifestació conjunta dels sindicats majoritaris -CCOO i UGT- està prevista a partir de les 11.30 hores als entorns de la plaça, entre Ronda Sant Pere i el carrer Pau Claris, i recorrerà lasota el lema "La solució. Contenir preus, apujar salaris, posar fi a les desigualtats" amb punt final a la plaça d'Antonio López. Per altra banda, la concentració que ha convocat la Intersindical arrancarà a les hores a la plaçaamb l'eslògan "Salaris amunt, pensions dignes" i l'acte sindical, amb dinar inclòs, se celebrarà al

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor