Totes les candidatures a la demarcació de Barcelona: un terç de municipis tenen més llistes que el 2019

Aquest 28 de maig hi haurà més candidatures o menys que el 2019, a cada municipi?

A quins municipis es presenten els principals partits?

Quin partit presenta més candidatures a cada comarca?

La tensió política ha caigut els darrers anys, però això no ha provocat una disminució significativa en la participació en candidatures electorals, almenys a la. Si el 2019 es van presentar 1.537 llistes a la província,. Fins i tot els veïns d'on triar que fa quatre anys, mentre que a un terç n'hi haurà menys i al 31% restant, s'hi confrontaran les mateixes. Al següent mapa es pot observar com evoluciona la quantitat de candidatures i, clicant o passant el cursor per damunt de cada municipi, n'apareix els noms d'aquest 2023.Com ocorre a nivell nacional, ERC és el partit que més candidatures a la demarcació de Barcelona, ja que serà present a 279 dels 311 municipis, seguit de prop per(262) i amb el(230) en tercer lloc. A certa distància, se situen el(104), els(100), la(86),(80),(65),(la llista vinculada al, amb 61) i(46)., que va emergir el 2019 sense aconseguir presència a grans ciutats, n'hi ha confeccionat sis. Al següent mapa es pot consultar on es podrà votar cadascun dels grans partits.Pel que fa a la implantació supralocal, ERC és també la força que presenta més candidatures ade la demarcació. Tot i això, el PSC s'imposa ali Junts ho fa a l', mentre que aquestes tres formacions n'han registrat les mateixes ali al. Pel que fa ali el, l'empat s'amplia també a altres partits. El següent mapa mostra aquesta distribució i, clicant o passant el cursor per damunt de cada comarca, es pot consultar també a quants municipis es podrà votar cada formació.En els comicis del 2019,a la demarcació de Barcelona, amb el 24,3% dels suports, seguit de prop per ERC, amb el 22%. En tercer lloc, es va situar Junts (12,2%), frec a frec amb els comuns (11,3%). Per darrere, Cs hauria sumat el 9,4%, si se li computa també la candidatura de, per davant de PP (5,3%) i CUP (4,9%). D'entre les quatre primeres forces, però, només el PSC i els comuns presenten ara més candidatures a la demarcació (43 i 5 més, respectivament), mentre que ERC i Junts en tenen menys (11 i 9 menys, respectivament).Aquesta informació municipalitzada s'ha pogut elaborar només de la demarcació de Barcelona perquè la seva Diputació ha facilitat aels llistats de candidatures en format reutilitzable, després de demanar-los. En els propers dies, es podran fer, a mesura que s'aconsegueixi la informació completa.

