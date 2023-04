«El repte de la dutxa en 4 minuts»: la iniciativa d'un hotel de Barcelona per estalviar aigua

La implacable sequera que sotmet Catalunya està obligant a dur a terme mesures per estalviar aigua. Algunes, ben originals, com la dels tres hotels del-els de Trafalgar, Yurbban Passage i Rambles Boutique-, que han creat un repte per incentivar els usuaris a dutxar-se en menys de 4 minuts. A més, superar el "" està premiat amb un descompte en la factura.Tot plegat està ben indicat en un cartell enganxat a la paret del lavabo amb una ventosa, juntament amb un rellotge de sorra amb què controlar l'èxit del repte. "4 minutes shower challenge", anuncia, just abans de llançar un suggeriment: "". Tot, a partir d'unque recull que el temps mitjà invertit en una dutxa és de 10 minuts, durant els quals es gasten 200 litres d'aigua, mentre que estima que el temps òptim és de 5 minuts.Als Yurbban Hotels, si bé, volen anar un pas més enllà i aconseguir que els hostes consumeixin, fent que durin quatre minuts. Hi ha clients que ho aconsegueixen i altres que no. Hi ha qui creu que és un temps suficient i qui entén que és massa just. Sigui com sigui, la mesura ha estat ben rebuda.

