El Govern explora amb el PSC i Junts matisar el règim sancionador per salvar el consens sobre la sequera

Marxa enrere amb força ambigüitat. El Govern vol salvar com sigui unsobre la sequera a les portes de la campanya de les eleccions municipals, i per fer-ho, només té una opció:davant les demandes dels dos grups majoritaris de l'oposició, el. La patata calenta de les negociacions, i que va fer saltar pels aires la cimera de l'aigua celebrada ara fa un mes, és elcontra els ajuntaments que incompleixen: està en vigor des de la validació del decret del Govern al Parlament, però ara Junts ha portat a la cambra catalana unaper substituir la norma de Pere Aragonès. Als republicans, només els hi queda l'opció de negociar sobre aquesta proposta si volen evitar una imatge en què el Govern es quedi en minoria davant d'una oposició que tira endavant les seves pròpies lleis.Durant la setmana s'han produït diversesentre el Govern i Junts. Aquest dijous, representants d'ERC també es reuniran amb el PSC. I el PSC amb Junts. Les reunions bilaterals estan servint per negociar canvis sobre la proposta dels de Jordi Turull i Laura Borràs, però encara no hi ha acord públic sobre com quedarà el règim sancionador. La proposta de Junts és que hi hagi una moratòria fins a l', una data que no veu amb malls ulls ERC. El PSC, però, no la compra i vol que sigui més tard. Davant el desacord sobre la data, republicans i socialistes consideren ara que, sinó vincular les sancions a la predisposició dels ajuntaments per corregir o no les seves mancances. "Si algú demana ajuda [subvencions], no se'l sancionarà", ha resumit aquest dijous en roda de premsa la portaveu d'ERC,en una línia molt similar al que declaren ara els de Salvador Illa.Els republicans estan treballant per construir un "marc d'acord" davant l'excepcionalitat del moment, i és per això que demanen a "tothom" que defugi d'actituds "electoralistes". "Necessitem abandonar les. Volem arribar a un acord el més ampli possible", ha afegit la portaveu dels republicans des de la sala de premsa del Parlament. En aquest sentit, ha explicat que estan d'acord amb altres punts de la proposta de Junts perquè es puguin fercom amb la covid, i obrir més línies deperquè les administracions locals puguin fer obres per adaptar-se als requeriments davant l'emergència. "Volem que fer que les mesures de suport als municipis i l'aplicació efectiva del règim sancionador vagin alhora. Que ho despleguem al mateix moment", ha detallat. Així mateix, davant les crítiques dels socialistes a ERC, Vilalta ha assegurat que la "filosofia" no és perseguir els municipis, sinó ajudar-los i acompanyar-los.És aquesta la via de la qual disposa l'executiu per salvar un consens que previsiblement serà criticat amb contundència per part dels comuns i la CUP, que des de l'inici de la gestió han criticat al PSC i Junts de fer una "vetant el règim sancionador als ajuntaments per motius estrictament electoralistes. De moment, ERC no s'ha reunit aquesta setmana amb aquests dos partits, si bé Vilalta ha apuntat que la seva intenció és fer-ho, tot i que ara ja queden poques jornades fins a arribar al ple de la setmana vinent, que comença dimarts amb el debat sobre la proposició de llei de Junts sobre la sequera.Tot i les negociacions, aquest dijous la portaveu parlamentària del PSC, Alícia Romero, ha tornat a la càrrega, una vegada més, contra el Govern: "Hi ha una", ha declarat, i ha acusat l'executiu d'haver "trencat" contactes amb ells després del fracàs de la cimera de l'aigua. Romero ha criticat que Aragonès no acceptés durant la cimera una moratòria del règim sancionador fins al setembre, però també s'ha obert, com ha fet ERC, a no fixar una data concreta per a les sancions, sempre que no sigui la data de l'1 de juliol. Així, els socialistes veuen amb bons ulls una mena de "" que doni temps als ajuntaments per fer les obres necessàries.Així, en la línia del que diu ERC, els de Salvador Illa aposten per donar un espai de temps als ajuntaments entre que es convoquen els ajuts per fer les obres necessàries, si bé insisteixen que no volen sentir parlar de multes: "Les sancions poden recaptar diners, però no litres d'aigua. Ens allunyem de la picabaralla entre dates. Perseguim l'objectiu, que és donar als ajuntaments la possibilitat de millorar la seva xarxa", ha declarat la diputadaque ha comparegut al costat de Romero.Junts va presentar la setmana passada la seva proposició de llei per desbancar el decret del Govern. Contractacions d'emergència, moratòria del règim sancionador, i que l'Agència Catalana de l'Aigua assumeixi tots els costos de les obres urgents són algunes de les mesures que proposa el text inicial. Va ser un moviment estratègic dels de Borràs i Turull, que estan liderant el paper de posar d'acord a ERC i el PSC, amb una clara voluntat de demostrar d'aquesta manera que ells sí que poden assolir elque els exsocis no estan aconseguint bastir a la cambra catalana davant la sequera.

