Mor un home de 79 anys atropellat en un pàrquing de la plaça de Catalunya

Barcelona va registrar la sisena víctima mortal en un accident de trànsit de 2023 aquest dimecres. Unva morir atropellat en un pàrquing de lapels volts de les 21 hores. La dona al volant va ser detinguda per un presumpte homicidi imprudent i, de la mateixa manera que el passatger del turisme, acusat d'haver estat unLa Unitat d’Investigació i Prevenció de l’Accidentalitat (UIPA) de la, elsi diversos efectius deles van desplaçar fins al lloc dels fets, però no van poder fer res per salvar la vida de la víctima. A partir d'aleshores, es va activar elper a oferir atenció psicològica a la família de l’home i la unitat de la Guàrdia Urbana ha iniciat una investigació.

