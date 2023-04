145 dies d'estiu

Nova evidència que el canvi climàtic és una realitat de present i que ens afecta directament. Si Europa és el continent que s'escalfa més de pressa , la península Ibèrica –i sobretot les seves ciutats- es confirma com l'avançada d'aquest augment de temperatures. La sensació que elsés real: els dies càlids. Unes dades que tenen efectes al nostre dia a dia: Salut ha hagut d'avançar quasi dos mesos el pla de contra la calor per un final d'abril amb temperatures més pròpies de juliol Què es considera un dia d'estiu? L'estudi del Centre de Política del Sòl i Valoracions (CPSV) de la Universitat Politècnica de Catalunya situa el llindar de dia estival unai una, les considerades nits tropicals.L'anàlisi s'ha realitzat a partir de 21 estacions meteorològiques de les principals ciutats de l'Estat i els resultats són contundents. A inicis dels 70 teníem estius “normals” de tres mesos –90 dies exactes- i ara, amb 145 jornades càlides. Tot plegat, amb un, fet que situa les ciutats catalanes i espanyoles amb lesLa recerca mostra que la influència continental es manifesta principalment en l'augment de les temperatures màximes, mentre que a la zona d'influència mediterrània l', element amb més impacte sobre la salut i sobre l'increment de la mortalitat.De fet, fa pocs mesos, un altre estudi d'IS Global assenyalava com l'efecte illa de calor –la diferència de temperatures entre les ciutats i l'entorn més proper- era molt superior a, entre altres, que a la resta d'Europa. En aquest sentit, la capital catalana lidera els rànquings de mortalitat a causa de les temperatures anormalment altes de les grans urbs.L'increment de les nits tropicals és una de les grans evidències del canvi climàtic. Ho monitora el Servei Meteorològic de Catalunya en el marc del Butlletí Anual d'Indicadors Climàtics, segons explica, tècnic de canvi climàtic del Meteocat.Hi ha sèries llarges de set observatoris litorals i prelitorals. La comparativa la realitzen a partir de trentennis consecutius desplaçats deu anys, de 1951-1980 fins a 1991-2020. Els valors de la gràfica són anuals, és a dir, en el darrer trentenni a l'aeroport del Prat ja es freguen les 70 nits tropicals/any.El termeha esdevingut habitual entre el llenguatge de la gent. Però per tal de certificar-ne l'existència cal que es compleixin uns criteris molt estrictes. L'Agència Estatal de Meteorologia fa servir el següent:amb temperatures superiors al percentil 95 dels mesos de juliol i agost del període de referència 1971-2000 (el Meteocat, per la seva banda, ho augmenta fins al percentil 98).Amb el criteri de l'AEMET, es constata com les onades de calor diürnes van passar d'una mitjana de. Les nocturnes, per la seva banda, han augmentat encara més: deen els mateixos períodes de referència.

