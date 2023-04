Aquest és el millor i el pitjor aeroport del món, segons els viatgers

Un dels moments més indesitjats a l'hora de viatjar són les llargues hores d'espera que s'han de viure als, tant a les anades com a les tornades. El temps, però, pot passar més ràpidament si l'aeroport compta amb unes bones instal·lacions. Per això, l'(OCU) ha elaborat un estudi a partir del criteri dels turistes.L'enquesta ha preguntat adel món sobre la seva satisfacció a partir de diferents criteris. En concret, l'es refereix al transport fins a l'aeroport, el temps destinat ali la disponibilitat i el funcionament de la connexió, fent una mitjana de satisfacció global.A partir d'aquí, l'entitat ha determinat que el millor aeroport del món és el de, amb 85 punts, seguit de(82),(81),(81) i(80). Pel que fa a l'aeroport de, se situa a la part mitjana de la taula, amb 76 punts, i com el sisè millor de tot l'Estat.Per contra, l'aeroport amb pitjor valoració per part dels usuaris enquestats per l'OCU és el d'(57 punts), seguit en les últimes posicions pel de(64 punts),(65),(66),(66),(66) i(66).

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor