Camí del 28-M: què hi ha en joc a Igualada?

Qui és l'alcalde d'Igualada i com aspira a ser reelegit?

Quins són els principals aspirants a prendre l'alcaldia Junts?

Quins seran els grans debats en la campanya a Igualada?

Quines són les principals novetats respecte les últimes eleccions?

Quins pactes hi poden haver després del 28-M?

Fitxa tècnica d'Igualada

Quants habitants té? 40.767 persones.

Quants regidors hi ha en joc? 21 regidors.

Quin va ser el resultat de les últimes eleccions? Junts va guanyar les eleccions amb 9 regidors, xifra suficient per mantenir l'alcaldia. En segona posició va quedar ERC, amb 5 representants, mentre que el PSC en va obtenir 4. La CUP va assolir 2 edils, i Ciutadans va aconseguir entrar al consistori amb un sol regidor.

Hi va haver algun pacte després dels comicis? Castells, tot i perdre la majoria absoluta, va revalidar l'alcaldia sense necessitat d'arribar a cap acord previ. Igualada 28-A 2019 Totes les dades Cens total: 28.937 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 19.302 66,70% Abstencions: 9.637 33,30% Vots nuls: 75 0,39% Vots en blanc: 124 0,64% Partit Vots % Regidors



Menys d'un any després de començar la legislatura,va convertir-se en un dels epicentres del país. El coronavirus va entrar a Catalunya per la conca d', on es va procedir a un confinament geogràfic que va suposar, a la pràctica, un banc de proves de les restriccions que s'acabarien imposant arreu del país. Aquell març fatídic, l'hospital comarcal va convertir-se en el primer centre sanitari en tastar les conseqüències de la pandèmia, i, com a alcalde de la capital de l', va esdevenir una de les cares de la primera onada. Tres anys després, Igualada afronta les municipals amb una perspectiva principal: algú serà capaç de desallotjar Castells del càrrec després de tres mandats?Aquestes són les claus per entendre què hi ha en joc a la capital de l'Anoia, un dels centres d'interès quan els partits facin el recompte electoral la nit delCastells va arribar a l'alcaldia el 2011 com un dels integrants de la nova fornada municipalista deque va conquerir places fins aquell moment reservades al, el mateix que va passar a, per exemple. Amb una gestió de marcada proximitat -no és estrany veure'l anar a casa dels veïns que han mostrat preocupació per una casuística concreta-, vol arribar a un quart mandat, ara sota les sigles de Junts. Va ser un dels negociadors entre eli l'espai promogut per Carles Puigdemont, amb qui va tenir topades fortes. A finals del 2020, va acusar Junts d'actuar com una "dictadura" per haver deixat fora del PDECat d'una taula de partits. Amb el pas dels mesos, però, tot ha anat amorosint-se. Si hi ha quart mandat, serà amb Junts.En les eleccions del 2019,, com a candidat d'ERC, va obtenir cinc representants. En aquesta ocasió, Conill serà el número dos d', fitxatge estrella en clau de campanya igualadina. La vicepresidenta primera del Parlament, que actua en funcions de presidenta per la suspensió de, aspira a fer créixer el nombre d'edils per a ERC i, a través de pactes posteriors -la majoria absoluta és complicada en solitari-, arribar a l'alcaldia. Borràs ha atacat Vergés en més d'una ocasió, també en clau municipal.repeteix com a cap de cartell del PSC -parteix de quatre regidors-, lavol mantenir els dos regidors ies dona per fet que desapareixerà del consistori amb la pèrdua de l'única regidora que tenien.La gestió de l'aigua serà un dels eixos del debat a la ciutat. Castells planteja un pla perquè tots els usos d'aigua que no en requereixin de potable -incloses les piscines- es facin amb aigua, com ja es fa en l'últim parc obert a la ciutat, que té 25.000 metres quadrats. La connexió del, que només arriba a través d'una via, també és una carpeta pendent que s'arrossega des de fa uns quants mandats. Com omplir lesdel polígon industrial de la conca d'Òdena forma part de les prioritats dels partits, així com també enllestir el desdoblament de la. Projectar la ciutat i el seu comerç també tindrà espai en campanya.La principal novetat és que Castells ha aterrat a Junts, i també el context polític, especialment a Catalunya. Els últims comicis es van celebrar en ple judici del procés al Tribunal Suprem , amb presos i exiliats, i només un mes després de les eleccions espanyoles, que es van acabar repetint per la manca d'entesa entre el. A banda, van coincidir amb les eleccions europees que va guanyar, l'últim gran exponent que queda de la tardor del 2017. Els blocs al Parlament s'han trencat, i ERC ja aprova pressupostos amb el PSC. La unitat de l'independentisme és un miratge i la coalició entre els republicans i Junts no existeix.Castells aspira a continuar governant en solitari, i ERC pretén tenir la possibililitat de desbancar-lo. Si entre Vergés i el PSC sumen més de deu regidors, aquesta és una alternativa que poden explorar si volen propiciar un. També és cert, però, que l'actual alcalde també pot anar a buscar els socialistes -i també ERC- per continuar al poder en cas de guanyar les eleccions. Qualsevol escenari de governabilitat a la ciutat passa per aquests tres partits.

