L'streamer TheGrefg presentarà el nou «Un, Dos, Tres»

El mític programa, que va arribar a congregar 24 milions de persones davant el televisor, torna 50 anys després. Ho fa, però, a, al canal de l'streamer, que també serà l'encarregat de presentar-lo de la mà del director, fill del creador. Així ho van anunciar els dos la tarda d'aquest dimecres, en una entrevista al mateix canal de Twitch en què van concretar que es tractarà d'una única entrega.Un canal al qual estan subscritsi on s'han produït dues de les tres emissions més vistes de la història de la plataforma, amb pics de 2,5 i 1,7 milions d'espectadors simultanis. Aquest és l'horitzó amb què treballa la productora audiovisual, juntament amb, que volen mantenir l'essència del programa original tot i el canvi d'escenari. La data d'estrena i els participants seran anunciats pròximament.Així doncs, continuarà consistint en tres etapes que combinaran les clàssiques preguntes i respostes amb proves físiques i la mítica subhasta. Tot, amb la presència inestimable de les hostesses, i, així com de la gran estrella: la. També amb actuacions musicals i espectacles diversos, de màgia i d'humor, entre d'altres; en una suma deTheGrefg ho té clar: "", va celebrar, alhora que va confessar la gran responsabilitat que sent pel fet de recuperar quelcom "". Ibañez va filar en la mateixa direcció i va destacar que "permetrà tornar a trobar-se amb la família per veure un programa i divertir-se junts".

