L'atur repunta el primer trimestre a Catalunya i torna a superar el llindar del 10%

La taxa d'atur ha crescut a Catalunya gairebé mig punt entre gener i març i s'ha tornat a situar en el 10,3%, barrera que s'havia deixat enrere en els últims tres trimestres, segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). El total d'aturats s'ha situat en 407.200 persones i s'ha incrementat en 20.000 (un 5,17% més) en comparació amb el desembre. Per primer cop en dos anys, hi ha més desocupats que l'any anterior, amb un augment de 13.000 persones (un increment del 3,30%).



D'altra banda, el país ha superat el rècord d'ocupació en un primer trimestre des del 2008, amb 3,52 milions d'ocupats, i és que entre gener i març, s'han generat 2.300 feines més que a finals del 2022. Els primers tres mesos del 2023, que han coincidit amb el primer any d'entrada en vigor de la reforma laboral, ha acabat amb 64.000 ocupats més (un 1,85% més) que el mateix període del 2022.

Catalunya ha arribat a finals de març amb, un increment després de la davallada del trimestre anterior, una dada que no s'assolia des dels màxims del 2008, abans de l'esclat de la crisi financera, quan es van superar els 3,6 milions de treballadors.Mentre que el total d'ocupats continua a l'alça, el deha canviat de tendència, després de cinc trimestres per sota del llindar de les 400.000 persones apuntades als serveis d'ocupació. A excepció de l'any passat, quan hi havia 394.200 aturats, la d'aquest 2023 és, quan es van registrar 293.400 desocupats. Des del punt més àlgid d'afectació per la Covid, el total d'aturats s'ha reduït en 130.700 persones i l'ocupació ha crescut en prop de 300.000 persones.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor