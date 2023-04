Impugnen una llista electoral de Moià per no arribar al mínim d'homes que marca la llei

La llista de, candidatura que compta amb el suport de la, per a les pròximes eleccions municipals ha estat impugnada per laperquè no compleix el percentatge de candidats homes que marca l'article 44 bis de la llei orgànica del règim electoral general (Loreg). La norma estableix que en municipis de més de 3.000 habitants, com és el cas, hi ha d'haver unMés del 60% de la llista de Capgirem Moià, per la qual cosa l'àrbitre electoral entén que no compleix el requisit. Els responsables de la formació subratllen que fent una interpretació "històrica" de la llei, els percentatges s'estableixen per pal·liar la "infrarepresentació" de les dones. Per això consideren "" que se'ls penalitzi per tot el contrari.En un comunicat, Capgirem Moià afirma que las'ha intentat revertir a través de mesures de discriminació positiva com la creació d'aquests percentatges. Però afegeix que no són "l'objectiu últim", sinó "un mitjà per fer front tant als motius que porten aparellats aquesta falta de dones en el discurs polític com a les conseqüències que no hi siguin: el" del sistema.Per això, la formació considera que "no té cap mena de conseqüència negativa" que un partit superi el 60% de dones "i menys com per ser impugnada". A més recorda que, per exemple, diversos grups alpresenten composicions en les quals les dones "representen al voltant del 30%". Tot plegat, clou el comunicat, "sense tocar el tema de la distribució completament masculinitzada dels centres de direcció dels partits".

