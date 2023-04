Quatre de cada 10 nens van quedar-se sense activitats d’estiu el 2022 per desigualtats socioeconòmiques

Quatre de cada 10 infants van quedar-se sense activitats d’estiu l’any 2022 per culpa de desigualtats socioeconòmiques, segons una enquesta elaborada per Aliança Educació 360. L’informe conclou que hi ha una gran desigualtat d’accés a les activitats d’estiu dels nens d’entre 6 i 16 anys a Catalunya: mentre que un 72% dels nens de famílies d’alt nivell adquisitiu participen en activitats d’estiu, només un 41% de nens de famílies amb pocs ingressos ho fan. Així, "l’estiu cronifica una bretxa creixent any rere any entre grups socials", conclouen.



El principal obstacle a la participació d’activitats d’estiu és el preu. L’entitat diu que casals, colònies i campaments són activitats necessàries per al desenvolupament i, tot i que l’oferta i els ajuts han augmentat els darrers 10 anys, la participació és del 60%, una xifra que encara està lluny del 83% d’alumnes que participen en activitats extraescolars durant el curs.

Segons la mateixa enquesta, el 88% de les famílies creu que s’hauria d’ampliar l’oferta d’activitats gratuïtes durant aquesta estació de l'any, i el 81% considera que s’haurien d’augmentar els ajuts econòmics a les famílies amb dificultats. Per tot això, Aliança Educació 360 ha demanat al Govern que articuliespecialment adreçades al 30% de les famílies en situació de pobresa, un grup sobre el qualD’entre les propostes, l’entitat ha demanatper garantir que infants i joves en situació de pobresa participin, com a mínim, dues setmanes en casals d’estiu; un sistema d’ajuts directes a famílies amb beques menjador; que els serveis de menjador i acollida sigui de baix cost o gratuïts, i reservar el 30% de les places dels casals d’estiu per a perfils vulnerables.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor