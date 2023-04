Notícies del 26 d'abril de 2023

19:56 Més cosa pública i menys macroprojectes: les reclamacions del moviment veïnal català als futurs ajuntaments



La Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) ha demanat als futurs ajuntaments que sortiran de les eleccions del 28 de maig que aturin les externalitzacions i les privatitzacions de serveis públics. Aquesta és una de les propostes que recull el document El moviment veïnal davant de les eleccions municipals del 2023, que s'ha presentat aquest dimecres a Badia del Vallès. El text recull 18 propostes i tres crítiques globals. Entre les peticions també s'exigeix una sanitat "100% pública i universal" o que s'aturin els centres comercials i els macroprojectes. Altres propostes són la construcció de barris violetes, la reversió de la crisi energètica o l'erradicació de la corrupció.



18:47 Gernika serà el primer lloc de memòria que declararà el govern espanyol



El govern espanyol declararà la localitat basca de Gernika primer lloc de memòria de la nova llei de memòria democràtica. El ministre de la presidència, Félix Bolaños, ho ha anunciat aquest dimecres des de la mateixa ciutat escenari d'un bombardeig "absolutament atroç" el 1937 per part de les forces "colpistes" que va causar centenars de morts. El ministre ha subratllat, però, que "ni el cop d'Estat del 36, ni el bombardeig del 37 a Gernika, ni els prop de 40 anys de dictadura" van poder "impedir" la democràcia posterior, una democràcia "avançada en la qual hi cabem tots, hi convivim tots" i que fa que "cada dia estiguem més orgullosos de pertànyer a Espanya".

18:26 Veïnes de Barcelona, fartes de botellots i terrasses: ​«Exigim solucions valentes i amb urgència»



Veïns i veïnes de diferents zones de Barcelona afectades pel soroll s'han aliat aquest dimecres per dir prou a l'impacte acústic que pateixen. En un acte a la plaça George Orwell, representants de diverses associacions veïnals i plataformes han demanat "voluntat política" per atendre "amb urgència" el problema de la contaminació acústica. El veïnat s'ha queixat de l'impacte acústic de l'oci nocturn, els botellots o les terrasses i ha exigit solucions "valentes". Entre altres, han reclamat a l'Ajuntament que es compleixi la llei, es facin inspeccions i es doti de recursos suficients a la Guàrdia Urbana.

17:42 L'alcalde de nit: la proposta de Maragall per garantir el descans veïnal



L'alcaldable d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, proposa impulsar "l'alcaldia de nit" per garantir el descans veïnal. Segons han explicat ell mateix i el regidor i candidat Jordi Coronas, aquesta figura seria responsable del funcionament de la ciutat en horari nocturn, dotat amb un equip "suficient" per coordinar i controlar les tasques municipals entre les 22 h i les 6 h, una mesura que els republicans ja van defensar al programa electoral de les eleccions del 2019. A més a més, també plantegen desplegar més Zones Acústiques Tensionades en Horari Nocturn (ZATHN) i, en conseqüència, instal·lar més sonòmetres.

13:56 Aragonès afirma que Serret continuarà "amb totes les seves funcions" perquè la sentència "política" del TSJC no és ferma



El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat aquest dimecres que la sentència del TSJC que condemna Meritxell Serret a un any d'inhabilitació és "política". En una atenció als mitjans des del Prat de Llobregat, Aragonès ha afegit que Serret continuarà "amb totes les seves funcions" com a consellera perquè la sentència no és ferma. Així mateix, el president ha subratllat que la condemna demostra que hi ha un "conflicte polític obert" entre la ciutadania de Catalunya i l'Estat, i que votar "no pot ser delicte", ni el 2017 ni ara. Aragonès ha asseverat que portaran la "batalla jurídica" fins als tribunals internacionals.

13:55 Puigdemont qualifica "d'injusta" la condemna de Serret i carrega contra els tribunals: "No pararan mai"



L'eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, ha qualificat "d'injusta" la condemna del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, a qui se li ha imposat un any d'inhabilitació i una multa de 12.000 euros per l'organització de l'1 d'octubre. En un missatge a les xarxes, Puigdemont ha volgut traslladar "tota la solidaritat" a Serret i ha carregat contra els tribunals, tot assegurant que "no pararan mai". "Cada condemna i cada inhabilitació busca condemnar-nos i inhabilitar-nos a tots", ha lamentat.

13:33 La CUP trasllada "tota la solidaritat" a Serret i crida a continuar la lluita per la independència



Més mostres de suport de l'independentisme cap a la consellera d'Acció Exterior i dirigent de l'1-O, Meritxell Serret, després de la condemna a un any d'inhabilitació. La membre del secretariat nacional de la CUP Maria Sirvent, en una roda de premsa des del Parlament, ha traslladat tota la "solidaritat" a Serret, i ha criticat l'actuació de l'estat espanyol contra la "legítima dissidència política". "Continuem lluitant contra la repressió amb allò que pensem que és la millor solidaritat antirepressiva: continuar lluitant per la independència del nostre poble", ha afegit. Informa Carme Rocamora.

13:05 Convergents presenta 41 llistes a les municipals amb l'objectiu de "refer l'espai de CiU"



Convergents tindrà llista a 41 municipis de Catalunya per a les eleccions del 28 de maig. Així ho ha explicat la formació liderada per Germà Gordó, que es presenta amb l'objectiu de "refer l'espai de CiU", amb, segons expliquen, la resta de forces "sobiranistes, de centre i d'ordre". Convergents dobla la representació respecte dels comicis locals del 2019.

12:51 El PSC, sobre la condemna de Serret: "Les sentències s'han de complir"



La viceprimera secretària d'Organització i Acció Electoral del PSC, Lluïsa Moret, ha volgut expressar el seu suport "personal" a la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, que ha estat condemnada per desobediència per l'1-O. De tota manera, Moret ha afirmat que "les sentències s'han de complir", i això és el que defensarà el PSC a partir d'ara. Serret ha estat condemnada a un any d'inhabilitació, però no haurà de deixar el càrrec de consellera fins que la sentència sigui ferma.

12:46 Junqueras, sobre la inhabilitació de Serret: "Ens sentim profundament orgullosos d'haver contribuït en la victòria de l'1-O"



El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha reaccionat ràpidament a la condemna d'inhabilitació contra la consellera d'Accció Exterior, Meritxell Serret, traslladant-li tota la solidaritat i agraïment per la feina feta. "Estem convençuts que és un agraïment que també expressa la immensa majoria de ciutadans del país", ha dit en declaracions a mitjans. Així mateix, ha reivindicat, una vegada més, que el referèndum no va ser delicte, i que qualsevol condemna per haver-lo organitzat és "profundament injusta". Ara bé, també ha tret pit del paper dels republicans durant el 2017: "Ens sentim profundament orgullosos d'haver contribuït a la victòria democràtica de l'1-O. Una victòria democràtica que l'estat només ha sabut respondre amb repressió", ha afegit.

La junta de govern de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre declara la situació excepcional per sequera extraordinària a la zona de la conca del Segre. Què significa aquesta excepcionalitat? Pot obrir la porta a la petició de declaració de zona catastròfica d'aquell territori.





10:59 Campuzano assegura al Parlament que no va vincular la residència de Santa Coloma al fet que guanyi ERC



El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha tornat a negar aquest dimecres que ell vinculés la construcció d'una residència de gent gran a Santa Coloma de Gramenet amb l'elecció del candidat d'ERC a l'alcaldia, Gabriel Rufián. A la comissió de Drets Socials del Parlament, Campuzano ha recordat que el tuit que vinculava els dos aspectes el va fer ERC de Santa Coloma, no pas ningú del Govern. De fet, veu "bona" la proposta de Rufián perquè sigui el consistori gramenenc qui construeixi la residència i la Generalitat concerti les places, cosa que històricament ha passat a Catalunya. Així, ha apostat perquè la iniciativa social i privada i els ajuntaments construeixin aquests equipaments i el Govern financi les places públiques.

08:33 Dos ferits i més de 40 evacuats en un incendi a un hospital d'Amposta



Dues persones han resultat ferides lleus per l'incendi d'una habitació d'un centre hospitalari d'Amposta (Montsià), segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat. El cos va rebre l'avís a les 22.10 hores de dimarts i cinc dotacions van desplaçar-se fins al lloc dels fets. Com a mesura preventiva els serveis d'emergències van procedir a evacuar els 31 pacients i 10 empleats que en aquells moments es trobaven a l'interior de l'edifici. Els Bombers van poder sectoritzar i apagar el foc molt ràpidament. En concret, va cremar el matalàs i part d'un llit. Els usuaris i membres de la plantilla van poder-hi retornar a les 22.53 hores. Els dos ferits, que van inhalar fum, van ser traslladats a l'Hospital Verge de la Cinta.