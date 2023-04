Collboni il·lusiona els propietaris amb la promesa de mà dura contra els okupes

"Els pisos són per viure-hi"

El candidat dela l'alcaldia de Barcelona,ha palpat el nerviosisme de propietaris i col·legiats aquest dijous a la Universitat Pompeu Fabra - Barcelona School of Management, en un acte organitzat pel. Les preguntes dels assistents, vehiculades a través de WhatsApp, han evidenciat la incertesa davant la nova llei d'habitatge que es debat al Congrés i que posa límits als preus del lloguer, i també davant del fenomen de les ocupacions. Davant d'una seixantena de persones, Collboni ha aconseguit un tímid aplaudiment quan ha promès més mà dura contra les ocupacions. "Per demostrar que algú viu en un domicili caldrà un document de lloguer o de propietat, no un tiquet de Glovo", ha estat la frase celebrada pel públic.L'alcaldable socialista s'ha mantingut ferm en les seves propostes en matèria d'habitatge i ha posat en dubte algunes asseveracions fetes des de la platea de l'auditori. Hi ha hagut una davallada del 50% dels pisos de lloguer? "No sé d'on surt aquesta dada". Els propietaris trauran els pisos del mercat per la nova legislació i davant "l'extrema protecció dels llogaters"? "Podran fer el que considerin". La llei no funcionarà? "No avancem escenaris". On el candidat sí que ha exhibit duresa ha estat a l'hora de combatre "les il·legalitats" vinculades a l'habitatge. Des de les ocupacions "il·legals" fins als pisos turístics que no compleixen la normativa. De tota manera, no ha acabat de satisfer alguna persona del públic, que a la sortida comentava que el candidat "no respon" a les preguntes.En matèria d'ocupacions, i Collboni ha volgut diferenciar entre les ocupacions il·legals i les ocupacions de persones vulnerables, el candidat ha promès duresa. "Tenim un problema amb les ocupacions delictives a Barcelona i ho hem de reconèixer", ha constatat. Per resoldre-ho, el socialista ha proposat canvis per tal que els ocupes puguin ser desallotjats de manera més àgil i dificultar que una persona pugui provar que viu en un domicili. Alhora, que qui pugui denunciar que s'està produint una ocupació sigui la comunitat de veïns, i no només el propietari, que pot no estar al corrent de la situació de la finca. Collboni ha defensat que aquesta és la posició del PSOE, malgrat les discrepàncies amb algun dels assistents pel posicionament del PSC al Parlament.Una altra cosa són les ocupacions de persones vulnerables o amb menors. En aquest cas, Collboni ha volgut treure responsabilitat al propietari, i ha defensat que ha d'actuar l'administració per trobar una solució per a l'ocupant del pis. Preguntat per si les polítiques de l'Ajuntament -Collboni era primer tinent d'alcalde fins fa uns mesos- han ajudat a normalitzar les ocupacions, el candidat ha dit que "directament no", tot i que ha reconegut que alguns missatges que s'han enviat poden anar en una altra direcció. Les dades dels Mossos d'Esquadra del quart trimestre de 2022 indiquen que les ocupacions de pisos van a la baixa Les il·legalitats que ha promès combatre el candidat del PSC també tenen relació amb els pisos turístics, just l'endemà de la polèmica per les 120 llicències en un bloc al carrer Tarragona. "Ho intentaré revertir", ha afirmat. Segons el candidat, Barcelona "es troba al topall de la seva càrrega turística" i, malgrat que alguns propietaris de pisos turístics "fan les coses bé", el "principi general és que els turistes han d'anar als hotels". En la mateixa línia, Collboni ha defensat que els pisos han de ser "per viure-hi" i que tot ús que no sigui aquest "ha d'estar molt restringit i regulat". I què fem amb els tècnics que decideixen sobre les llicències de manera "arbitrària", ha preguntat un dels assistents. El candidat no ha volgut contemplar aquest suposat escenari i ha afirmat que els funcionaris públics actuen d'acord amb la llei.Collboni ha afirmat que el problema de l'habitatge s'explica per la manca d'oferta i l'escalada de preus, que suposa l'expulsió dels menors de 35 anys amb feina estable, perquè no poden quedar-se a Barcelona. Això, sumat a l'envelliment de la població, deixa un escenari de futur força preocupant. Per començar a resoldre-ho, Collboni ha tancat files amb la llei espanyola d'habitatge, i s'ha reconciliat amb el topall dels preus del lloguer, malgrat que el PSC n'era reticent. "És una mesura pal·liativa, però la solució de fons és crear més oferta", ha receptat. I per això, el candidat ha presentat dues propostes.D'una banda, flexibilitzar la reserva del 30% per habitatge assequible, que segons ell no ha funcionat, per convertir-lo en aportació econòmica i que serveixi per construir pisos. De l'altra, el pla 500, per mobilitzar 1.000 habitatges anuals a Barcelona amb subvencions als propietaris. Una última picada d'ullet al públic l'ha feta en resposta a una pregunta sobre si ell considera que una persona que té 5 pisos s'ha de considerar un gran tenidor, com diu la nova llei d'habitatge. Per a Collboni, s'hauria d'analitzar cada cas, però "en principi, no".

