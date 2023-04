Desvelen que Joan Carles I té una filla secreta que es diu Alejandra

Nou escàndol entorni la casa reial espanyola. L'emèrit té una filla secreta anomenada, més jove que, d'una aristòcrata amb qui s'hauria vist a finals de la dècada dels setanta i principis de la dels vuitanta del segle passat, segons el llibredels periodistes. La quarta descendent de Joan Carles coneix qui és el seu pare i manté una relació, tot i que poc estreta, amb l'actual rei de l'Estat.Alejandra està casada, té un fill i mai ha reclamat cap mena de dret successori, tal com ha avançat El Confidencial. Va créixer sense saber qui era el seu pare, però, quan ho va esbrinar, va optar per apropar-se a l'emèrit d'una manera molt discreta i va continuar amb la seva vida com fins aleshores. La dona hauria demanat que es protegeixi el seu anonimat, tot i que tothom alconeixen la seva existència.Un temor de Joan Carles I era que Felip VI conegués la seva germanastra i se n'enamorés sense saber que eren família, la qual cosa mai va arribar a succeir. Si bé, l'exmonarca va decidir compensar la manca de reconeixement oficial d'Alejandra amb afecte i altres mostres de generositat, tot i que mai la va tractar com els seus altres fills, apunta el mitjà esmentat. Joan Carles la descriu com "".

