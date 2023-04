Barcelona és la sisena ciutat més bruta de l'Estat, segons una enquesta de l'OCU

Barcelona és la sisena ciutat més bruta de l'Estat, segons una enquesta que l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha dut a terme a 6.853 ciutadans i ciutadanes d'una setantena de municipis. En concret, els veïns i veïnes donen a la capital catalana una puntuació de 40 sobre 100, onze punts menys dels que el municipi va obtenir a l'anterior edició d'aquest sondeig.



Madrid està en una situació molt similar a la de la ciutat comtal i Lleida, Tarragona, Badalona, Terrassa i l'Hospitalet de Llobregat també suspenen. Per la seva banda, Girona treu un aprovat just i Sabadell és l'única ciutat catalana que treu bona nota, amb un 64 sobre 100. Els excrements de gossos, la brutícia al voltant dels contenidors i els grafitis són els principals motius de queixa.

L’enquesta ha revelat queen termes de neteja urbana. Això la converteix en la sisena ciutat més bruta d’entre totes les seleccionades, el que representa un descens d'onze punts respecte a l’anterior edició del sondeig, que va fer-se ara fa quatre anys. Els veïns i veïnes han puntuat una dotzena d'aspectes relacionats amb la neteja i les pitjors qualificacions s'han atorgat a laa les voreres i dea la via pública, i a la brutícia que generen elsSegons l'OCU,, i. L'organització ha indicat que no existeix una relació directa entre una major inversió en neteja i una puntuació més elevada. En aquest sentit, ha revelat que Pamplona i Albacete, dues de les ciutats més netes segons els veïns i veïnes, gasten 46 euros a l'any per resident en aquesta partida, davant els més de 80 euros que inverteixen d'altres capitals com Sevilla, Barcelona o Madrid.El que sí que influeix de manera positiva és eli, sobretot, l'. Així, a més freqüència d'escombrada, millor qualificació. Per tot això, l'OCU ha demanat als consistoris que incrementin aquestes tasques i que facin un major control dels excrements canins. De fet, ha assenyalat que el nombre de multes per no recollir els excrements de gos és anecdòtic i ha advertit que a la majoria de les ciutats es considera una falta lleu.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor