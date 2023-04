El nen de la millor campanya antitabac de Catalunya, 21 anys després: «No he fumat mai»

🔴 Segurament molts de vosaltres no fumeu gràcies a ell, i si no és així, ho fareu a partir d'ara



Parlem amb el nen que ha revolucionat les xarxes 👉 https://t.co/omQuVKoNT3 https://t.co/RtBzSPZMLN — La tarda de Catalunya Ràdio (@tardacatradio) April 26, 2023

Operació gàbia per trobar la criatura

Recordeu aquells dosentranyables del programade José Corbacho i Santi Millán que parlaven sobre totes les? L'Arxiu de Catalunya Ràdio i TV3 ha recuperat un fragment de la seva intervenció a la televisió pública i, en qüestió de minuts, s'ha fet viral a Twitter."Tu saps que és dolent fumar? Perquè la cendra té una cosa que s'anomena, que queda dins dels pulmons i cada vegada pots respirar menys. Et pot agafar un càncer i morir", començava a explicar una de les criatures en un discurs brillant. L'altra, opinava el mateix: "El tabac és una droga, fumar és molt perillós.Home, té 70 anys, però...", deia, amb els riures del públic de fons. Tots dos nens van protagonitzar sense volerAra,, La tarda de Catalunya Ràdio s'ha volgut posar en contacte amb una de les criatures, el nen de la samarreta blava que portava la veu cantant. Per aconseguir-ho, han iniciat el que s'anomena "operació gàbia". Han començat a investigar en la mateixa publicació a les xarxes socials de l'arxiu, i en un dels comentaris han trobat la clau: el nom. "ja marcava tendència des de petit", reflexionava un usuari a Twitter.L'equip de l'emissora ha buscat el seu nom a Google i l'han reconegut ràpidament per la foto. Rascant una mica més, han trobat que estudia a la Universitat Autònoma de Barcelona () i que col·labora amb el centre d'anàlisi d'afers internacionals. És en aquest segon espai on han pogut obtenir el seu contacte.Resulta que el nen viral d'A pèl touri d'aquelles reflexions que feia de petit encara ho conserva tot. "Jo crec que el tabac és una cosa que a la que fumes una mica, se't queda la nicotina dintre i et demana més. El que hem de fer és treure la nicotina de dintre", pronosticava aleshores. "Llavors és fàcil", replicava el seu company. "No hauria d'existir cap droga.", continuava el discurs el petit Adrià. Més de dues dècades després, això és el que ha sentenciat aquest dimecres als micròfons de Catalunya Ràdio:D'aquesta manera, s'ha mantingut fidel tots aquests anys a allò que predicava quan era petit i enginyós. Ara, potser de sentir-lo, els fumadors i fumadores es replantegen els seus hàbits.

