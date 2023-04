El «Botifarragate» o com la xarcuteria d'un alcalde del Penedès va proveir l'ajuntament durant 16 anys

L'alcalde i candidat del PSC a Vilobí del Penedès,, va aprofitar-se del seu càrrec per fer que el seutot i que la llei ho prohibeix. En 16 anys, l'empresa Cansaladeries i Xarcuteries Anton SL. - de la qual Edo és administrador únic- ha facturat al consistori un total de, que es divideixen en actes municipals del 2007 al 2022, com ara triatlons, sopars, dinars de llars d'infants, lots de Nadal, i concursos diversos. El cas es coneix com aAixò és el que s'extreu d'unjurídic que va demanar la marca d'ERC al poble, el grup municipal Vilobí i República. Hi ha tingut accés el diari El Món i ha estat elaborat pel secretari interventor municipal. Amb data de la setmana passada, el text posa el focus en el fet que, segons la llei, els càrrecs municipals “no poden tenir, per ells mateixos o per persona interposada, participacions directes o indirectes superiors a un 10% en empreses que tinguin concerts o contractes de qualsevol naturalesa amb el sector públic estatal, autonòmic o local, o que rebin subvencions provinents de qualsevol administració pública”.En l’informe jurídic del nou secretari municipal també s'explica que, per a futures adjudicacions, s’haurà de tenir en compte “l’obligació de declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics, així com la declaració dels seus béns patrimonials i de la participació en societats de tota mena, amb informació de les societats per elles participades i de les autoliquidacions dels impostos sobre la renda, patrimoni i societats”. En el text també s'avisa queAmb aquest escrit, s'obre la porta a què la Fiscalia obri una investigació d'ofici sobre el cas. Així ho deixa anotat el secretari municipal: “Únicament caldria instar, si escau, un procediment de revisió d’ofici”, amb relació als contractes celebrats, executats i pagats. El cap de files del grup municipal Vilobí i República, Josep Maria Flores, però, ha subratllat queNo obstant això, el que sí que ha demanat és que l'encara alcalde donipúbliques, demanii assumeixi lesque se'n derivin. Ha apuntat, per exemple, que no s'hauria de presentar a la reelecció perquè ha opinat que aquest cas l'invalida com a candidat. A més a més, Flores ha volgut precisar que Edo no ha intentat estafar el consistori, ja que, però sí que ha considerat que com a càrrec electe no pot fer servir una empresa familiar per a una adjudicació pública.

