Si ho veus, truca immediatament a la policia: el nou mètode per robar a les cases

Vuelves a #casa después de pasar el #findesemana fuera y te encuentras testigos de plástico o hilos de pegamento entre la puerta de tu casa y el marco...



Recuerda🧏‍♀️: los ladrones los utilizan para encontrar posibles casas vacías



Si los ves👀

☝NO toques nada

🔜📞091 pic.twitter.com/hw9Uy1q3Qm — Policía Nacional (@policia) April 23, 2023

És molt difícil, pràcticament impossible, estar al dia de tots elsque fan servir elsPerò sí que és important, tal com ha destacat la policia espanyola a través de les seves xarxes socials, tenir en compte una sèrie de detalls que ens permeten saber si algú ha entrat a casa nostra o, almenys, ho ha intentat.Tot i que et poden robar en qualsevol moment, és més probable que ho facin quan detectin que no hi ha ningú a casa per no córrer tants riscos. A vegades, el que fan els delinqüents per assegurar-se que estaran sols és vigilar-nos i quan detecten que fa dies que no fem nit, entren. Però per si de cas no acaben d'estar segurs si ens trobaran o no fan servir un truc que es coneix com a. El cos de seguretat estatal ha donat una sèrie de consells a la ciutadania per detectar-lo i per saber com actuar si el patim. T'ho compartim.El mètode del testimoni consisteix a posar unsque gairebé no es veuen entre el marc i la porta d'entrada. Dies després, els pispes tornen a casa per comprovar si els fils hi continuen.i, per tant, entraran. En canvi, si els fils han caigut el missatge que reben és que les persones que eren a fora han tornat i, així, l'intent de robatori es complica una mica. La policia espanyola ha demanat que en cas de detectar que som víctimes d'aquest nou mètode delictiu,, tot i que dubtem de si és o no. "S'ha d'estar atent", han destacat. El més important, han dit, és. El cos de seguretat acudirà ràpidament al domicili, intervindrà i es farà càrrec de la investigació per esclarir l'ocorregut. A banda dels fils, un altre testimoni similar que poden fer servir els delinqüents sóno inclús petitesenganxades: tot això els serveix per saber si hi ha algú a casa i planificar el seu següent pas.

