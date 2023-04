La llista fantasma i «familiar» de Junts en un poble del Moianès

Lesd'aquest 28 de maig deixen escenes, si més no, grotesques. És el cas d'un petit poble del Moianès, on s'ha presentat una llista que es podria considerar "fantasma" i "familiar". Vuit dels nou candidats de la llista queha presentat aes diuen oo, fins i tot, Antonell Cubarons, com és el cas del seu cap de llista, Joan.A més, cap dels candidats no només, sinó que ni tan sols hi tenen una segona residència. La relació que els membres de la llista tenen amb el municipi es limita al fet que hi tenen unsque sí que hi resideixen, però, curiosament, aquests cosins no van a la llista.L'alcaldable va néixer a Santa Maria d'Oló, però va marxar aamb els seus pares quan tenia 5 anys, i des de llavors, la seva presència al poble s'ha limitat a les visites familiars. Segons expliquen al poble, la llista s'ha completat amb els pares, el germà, els fills i tins i tot alguna tieta de l'alcaldable.

