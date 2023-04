El temps que ens espera aquest dijous: fartar-nos d'una calor que encara no toca sostre

Molts núvols i algun ruixat

La temperatura pujarà a partir de demà. Us expliquem tots els detalls del pronòstic en aquest vídeo.https://t.co/TZeawtwI9C — Meteocat (@meteocat) April 26, 2023

Els registres han superat rècords d'abril amb més de 30 graus de màxima i la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya () és que aquest dijous continuï i inclús s'augmenti, tot i que localment pot ser una mica més baixa. Quan tocarà sostre, però, serà dissabte, amb un augment notable.i arribaran canvis molt significatius.El que tindrem dijous, però, seran sobretot, més abundants al matí i amb força presència a punts del Pirineu i Prepirineu que podran deixar algun ruixat feble o moderat localment acompanyat de tempesta. A la resta del país predominarà del, que també quedarà eclipsat per algun núvol.La situació general serà d'un cel mig ennuvolat pel pas de núvols alts i mitjans, que al centre del dia abraçaran la totalitat del territori. A més a més, a partir de migdia creixeran nuvolades al Pirineu, al Prepirineu oriental i a punts del prelitoral. També hi haurà alguns intervals de núvols baixos a trams del litoral, sobretot en els seus dos extrems, al principi i al final del dia, i també de matinada a la depressió Central. És possible algunfeble i minso a punts de l'extrem nord de Pirineu, sobretot del sector oriental.Així, laserà bona o excel·lent en general. Malgrat tot, serà localment regular a litoral i a fondalades de l'interior de matinada i de nou al final del dia. El vent serà fluix i de direcció variable fins a primeres hores del matí i de nou a la nit. La resta de la jornada s'imposarà progressivament elentre fluix i moderat de component sud i est al litoral i sud i oest a l'interior, amb algun cop fort esporàdic a la Costa Brava a la tarda.

