Un avi a l'Índia mor esclafat per una vaca «voladora» mentre orinava

Commoció a l'Índia. Un senyor de 82 anysal costat d'unes vies de tren a la regió d'Alwar, al Rajasthan. Com l'animal va arribar aquí és una notícia curiosa. La vaca era al mig de les vies quan un tren que havia sortit de la ciutat de Kali Mori a les 8:30 del matí va passar per allà. No es va aturar per evitar l'impacte i, d'aquesta manera, l'animal va sortir projectat 30 metres més enllà fins a arribar a esclafar el jubilat, que va morir del cop.Tal com ha recollit l'India Today, resulta que l'ancià, de nom, havia dedicat gran part de la seva vida a fer d'electricista en els ferrocarrils indis. Es va jubilar fa 23 anys i ara amb 82 poc podria haver arribat a imaginar quin seria el seu tràgic final.A banda de Sharma, un altre home era a prop de les vies en el moment de l'accident, però per fortuna va marxar-ne poc abans de l'impacte. Davant de la tragèdia, el ministre indi amb les competències oportunes,, ha anunciatper netejar les vies ferroviàries d'escombraries i vegetació per tal de mantenir allunyades les vaques.

