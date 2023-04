L'alerta d'un expert sobre els coloms a Catalunya: «Tots estan malalts»

Els especialistes demanen sancions més dures

Consideren que, a Barcelona per exemple, el pla de control ambno és suficient per controlar la superpoblació d'aquests animals. Mostra d'això, és que encara tenen presència en alguns punts de la ciutat. En aquest sentit, plaça Catalunya n'és un gran exponent. El que avisen els i les especialistes és que els coloms són un risc per a la salut pública.“Són, com la salmonel·losi, la colibacil·losi aviària, la coccidiosi, fongs de tota mena… Els coloms que tenim arreu de Catalunya estan malalts i això està comprovat”, ha apuntat en una entrevista a RAC1 l'expert en aus, expresident del Consell de Veterinaris de Catalunya i expresident i degà del Col·legi de Veterinaris de Barcelona,Què pensa aquest expert que és el millor per aturar el creixement de les colònies de coloms ? “Ponen tres o quatre ous cada any, i cada colom serà un perill més per a la societat”. Per a Monné, el més eficaç seria posar sancions més dures perquè "és l'única manera que les persones reaccionin". Ara per ara, a la capital catalana,Així i tot, des de 2018 les parades ambulants de la plaça tenen prohibit vendre les mítiques llavors amb què s'alimenten. Així i tot, el dia a dia esquiva les normes de l'Ajuntament.I tot i que els i les expertes no acabin de tenir del tot clar el tema del pinso,. En aquest sentit, han apuntat que potser s'hauria d'incrementar el nombre de dispensadors, ja que només n'hi ha 44 en 36 punts de la ciutat.

