Joel Joan tanca la llista de Junts a Altafulla per a les municipals

Joel Joan va criticar Carla Simón pel cas a les Planes d'Hostoles

Sorpresa aaquest dimecres un cop s'han publicat les llistes provisionals al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) de cara a les eleccions municipals del 28 de maig . I és que, a banda dels noms ja coneguts que lideren les diferents candidatures,ha sorprès amb la inclusió deentre els seus integrants.L'actor, concretament, es troba al, és a dir, tancant la llista i en una posició no de sortida. La candidatura la lidera, actual regidora del grup municipal arran de la renúncia d'en aquest mateix mandat. Un exregidor, d'altra banda, que també té el seu espai dins la llista, tancant els suplents.Altafulla ha tingut de nou un mandat convuls. La moció de censura aquest passat 2022 derivada d'un temporal que va provocar efectes greus a la platja va ser tan sols una més de les notícies de rebombori polític al municipi. L'actual alcaldessa,, lidera la candidatura d'Alternativa Altafulla, mentre que, l'alcalde anterior, encapçala la llista d'Esquerra Republicana.I malgrat haver rebutjat la forma de fer política a l'Ajuntament d'Altafulla, la portaveu d'Ara,, torna a concórrer als comicis. Ella també repeteix, de la mateixa manera que(PSC). La cinquena llista en disputa és la del Partit Popular, ambde número 1.L'anunci de la inclusió de Joel Joan com a últim membre de Junts a Altafulla succeeix una setmana després que el mateix actor critiqués públicament la directora de cinemaper renunciar a formar part de Junts a les Planes d'Hostoles , arran de la polèmica generada. "Quan ha vist que això li podria fer minvar les subvencions espanyoles ella s’ha retirat. Sobretot és una artista de l’equidistància i la submissió a l’amo", va dir en una piulada publicada el passat 19 d'abril.Nascut al'any 1970, Joel Joan és productor, actor, director i guionista. Casualment, fa només cinc dies va declarar en una entrevista a VilaWeb que per primer cop s'abstindria en unes eleccions. "", va assegurar. No sabem si, amb aquestes declaracions, accedirà a votar-se a si mateix.

