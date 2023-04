«Eufòria» dona peixet als concursants eliminats amb una gala de repesca

Quines cançons sonaran?

Queden només set dels setze concursants que van iniciar la temporada actius. Però aquest divendres al vespre el grup d'eufòrics es tornarà a fer gran gràcies a laque en permetrà salvar dos.dona peixet als concursants eliminats i els dona esperança per tornar a ser part del grup reduït que encara es manté viu i fa camí cap a la final.El, el, el, la, eli latornaran a entrar en competició com a solistes en una gala que tindrà una mecànica totalment diferent de la que es va viure la temporada passada i que es descobrirà durant l'emissió en directe. Mentrestant, els set concursants en actius faran lesde temes de grans dives internacionals i de la música catalana.A mesura que vagin fent la seva actuació, els nou concursants aspirants a tornar a entrar al talent show aniran passant pel directe del, en què, amb ajuda dels, els anirà. A més, la gala de la repesca arrencarà amb unaque han passat per Eufòria, que sentiran la seva camaraderia més que mai interpretant "We're all in this together", de "High School Musical".

