​La sequera encalla la candidatura de la Ryder Cup

Qui és Denis O'Brien, el magnat irlandès propietari del golf de Caldes Camiral Golf & Wellness, el ressort de golf i turisme de Caldes de Malavella. Aquest magnat irlandès compta actualment amb una 200 homes més rics del món –i el primer d'Irlanda- l'any 2015 amb una fortuna de 6.800 milions.

Denis O'Brien Foto: ITU/M.Jacobson-Gonzalez

La seva primera incursió al món del golf va ser amb l'adquisició de Quinta do Lago, a l'Algarve portuguès. "Aquest complex tenia una participació del PGA Catalunya”, explica Salvador Balliu, alcalde de Caldes de Malavella. “Quan va venir aquí, va veure que tenia un potencial extraordinari", afegeix.



En aquest sentit, O'Brien –que s'autodefineix com "un ferm creient del filantrocapitalisme"- va anar adquirint les participacions de la resta de socis: PGA European Tour Courses, el RACC i la constructora ACS. També de l'hotel del complex, propietat de Vichy Catalán i explotat per Melià. Ara, amb la candidatura de la Ryder, pretén situar el resort de Caldes com una de les meques del golf mundial.

Rebuig frontal del Govern en plena sequera

Reg amb aigua regenerada, cabals de manteniment que no es compleixen

Front comú d'empresaris i polítics gironins

Entre la Copa Amèrica i el vell projecte d'uns Jocs Olímpics d'Hivern, Catalunya també es podria postular a un: lade golf. Tanmateix, laha fet encallar la candidatura. El Govern no accepta laals terrenys de PGA Catalunya a Caldes de Malavella (la Selva), una instal·lació que els seus promotors consideren imprescindible per acollir els 300.000 espectadors de l'esdeveniment. En canvi, han renunciat aparentment a una altra de les línies vermelles de l'executiu: l'ampliació de laLa Ryder Cup és elconsisteix en una competició bianual que afronta un combinat dels Estats Units contra una selecció de jugadors europeus –inicialment era uns EUA versus Regne Unit-. A l'Europa continental només se n'han disputat dues edicions –el 1997 a Valderrama (Cadis) i el 2018 a Versalles (França)-. La tercera vegada serà aquest 2023 a prop de Roma, una, presentada per les autoritats catalanes i espanyoles.Aquell projecte no suposava la construcció de cap nou camp de golf. El propietari de PGA Catalunya Resort, el magnat irlandès assegurava el 2014 que l'Stadium Course –un dels dos camps del complex- havia estat "dissenyat i construït amb la intenció d'acollir algun dia la Ryder".Quasi una dècada després, les instal·lacions del considerat, no són suficients. "És una competició que atraurà uns. Els camps actuals no ho poden acollir i és una condició de Ryder Europa", expliquen afonts de Camiral Golf & Wellness , la nova denominació del resort PGA Catalunya de Caldes.La nova instal·lació també la justifica, president de la Federació Catalana de Golf, amb una comparació amb Barcelona: "Són els mateixos motius pels quals cal adaptar els recintes esportius i les infraestructures pelso la". També assenyala qüestions de visibilitat per la retransmissió televisiva, de seguretat i dels fluxos de públic.El complex turístic de Caldes actualment ocupa unes: té dos camps de golf, l'Stadium Course (inaugurat el 1999) i el Tour Course, fruit de l'ampliació del 2005. A més, inclou dos hotels, uns 200 habitatges –en part per a lloguer vacacional- i diverses construccions i serveis vinculats a la pràctica esportiva.La candidatura de la Ryder venia acompanyada d'un projecte que suposava, ocupant terres majoritàriament agrícoles. A banda del tercer camp de golf, la Generalitat va rebre unaque incloïa 185 nous xalets, d'una superfície d'uns 250 metres quadrats iLes dues qüestions són. “Diem no a aquest desenvolupament urbanístic de luxe i també a construir un nou camp de golf en plena sequera”, assenyala una font de l'executiu a. "Si l'única manera de fer la Ryder és així, no hi haurà Ryder", afegeix.Els promotors, per la seva banda,perquè admeten que el pla territorial parcial de les comarques de Girona no permet en aquesta zona usos residencials, a diferència dels turístics. Quin tipus de construccions acompanyaran la proposta per ampliar el resort amb un tercer camp de golf? Malgrat la insistència de, les fonts de Camiral Golf & Wellness es limiten a afirmar que, tràmit que no s'ha fet.Els dos camps de golf actuals es reguen amb aigua regenerada , procedent de la, on es va construir una estació regeneradora d'aigües (ERA) privada. Es tracta d'un fet força habitual en camps de golf i indústries que, a partir de rebre una concessió de l'ACA, assumeixen la construcció i la gestió de la instal·lació –a Catalunya representen 16 de les 40 ERA existents-.La concessió del resort és de 384.000 m3 anuals –un 5% de tot el consum dels camps de golf de Catalunya -. D'aquesta quantitat, 364.000 prové de la depuradora de Caldes, 20.000 de la instal·lació d'aigües residuals de la mateixa urbanització i 10.000 de l'aprofitament de pluvials. Més enllà de l' esforç del mateix complex per minimitzar la despesa d'aigua , és nul l'impacte d'aquest consum en una conca de dimensions tan reduïdes com és la Tordera? La resposta no pot ser negativa. No en va, l'ERA de Caldes aprofita el 50% de l'efluent de la depuradora,Si enlloc de Catalunya sobra aigua, aquí menys. Aquests dies, per exemple, el cabal real de la riera de Santa Coloma –curs fluvial que rep les aigües de la riera de Caldes-. Tampoc es compleixen aigües avall després de l'aiguabarreig amb la Tordera. Fonts de l'ho justifiquen per la sequera i per tractar-se d'una poques conques del país que no estan regulades: sense embassaments, no es pot reservar una quantitat concreta per garantir aquests cabals ecològics.Tot i que encara no hi hagi projecte definitiu ni sol·licitud a l'ACA, l'alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu, explica que pel tercer camp de golf caldria repetir l'operació de regeneració. En aquest cas, el recurs arribaria des de la, situada a uns sis quilòmetres del complex.La contundència del Govern ha molestat les entitats promotores de la candidatura de la Ryder Cup. "Fa un any i mig que tenim converses amb la Generalitat. Rebre aquesta negativa a través dels mitjans", es queixa Ramon Nogué, president de la Federació Catalana de Golf. Accepta que el context de la sequera ho dificulta , però reclama una visió més àmplia per no desaprofitar aquesta "oportunitat d'or".També han reaccionat amb duresa bona part de les organitzacions empresarials i turístiques de les comarques gironines que ho veuen com una “manca de seriositat i una mostra de desgovern”. En aquest sentit, xifren endel torneig, en 1.000 llocs de treball durant la preparació (2030) i la disputa (2031), dels quals 350 serien permanents.És precisament el que deixarà després un dels principals arguments dels impulsors de la candidatura. “És un projecte que serà un motor per al conjunt de les comarques gironines. Tots els amants del golf volen jugar en un camp Ryder,”, assegura el seu alcalde.En aquest sentit, no entén la postura de la Generalitat, que el 2015 havia donat suport a la primera candidatura i que fa uns mesos no veia en mals ulls el projecte. Salvador Balliu considera que la qüestió dels xalets “és una excusa” i que “”. Fonts de l'executiu puntualitzen aque estaven i estan disposats a realitzar una aportació econòmica –com fan a la Copa Amèrica, amb la Fórmula 1 o Moto GP- per l'esdeveniment esportiu, però no per finançar un projecte com l'actual.Des de la Federació Catalana, per la seva banda, es té clar que la Ryder del 2031 es disputarà tant sí com no a l'Estat. En aquest sentit, si acaba fracassant la candidatura catalana,. "Catalunya no es pot permetre perdre-ho. Allà faran les instal·lacions que calgui per tenir-ho", assegura el president Ramon Nogué.

