La Moncloa assegura que la nova obra de lloguer social també es construirà a Catalunya

El ministeri cobrarà pels terrenys i invertirà els guanys

Junts critica la mesura: "Com ho pagaran?"

La llei d'habitatge "vulnera" competències catalanes

El president espanyol,, ha subratllat aquest dimecres que el Ministeri de Defensa "té propietats a tot l'Estat" i, "per tant, hi haurà habitatge a tot Espanya", inclosa Catalunya. Així s'ha expressat amb relació a l'anunci que va fer dimarts de construir 20.000 habitatges nous de lloguer assequible en terrenys de A més a més, també ha assegurat que l'objectiu del govern espanyol és(UE), que ja suposa el triple del 3% actual que hi ha a l'Estat. "Aquest govern ha situat la política d'habitatge com una de les seves principals prioritats", ha afirmat per tot just després recordar que la situació actual fa que els joves espanyols tinguin "enormes dificultats" per accedir a l'habitatge. En aquesta línia, ha destacat que no hi van ajudar unes polítiques del PP que van suposar, ha dit, la venda d'obra pública a fons voltor.Però un altre aspecte important de la nova promesa de Sánchez és el que ha posat en relleu la ministra de Defensa,, que ha aclarit que el seu departament cobraràper la venda dels terrenys en desús que han de servir per a la construcció dels habitatges. Segons Robles, els ministeris de Defensa i Transports fa mesos que negocien i l'operació es farà a través d'una venda d'aquests terrenys a l'Entitat Pública Empresarial del Sòl ().de Defensa, segons Robles,Robles ha apuntat que el Consell de Ministres aprovarà l'operació aviat i farà pública també la ubicació d'aquests terrenys. En tot cas, ha assenyalat que Defensa té "molt sòl" que "no està en ús, que no afecta la defensa nacional, i que per al Ministeri és una càrrega el seu manteniment".Robles ha recordat que "la llei no permet que el Ministeri de Defensa pugui cedir els seus immobles, sinó que necessàriament ha de rebre una contraprestació". Per aquest motiu, segons la ministra, "fa diversos mesos que, i s'ha arribat a un acord". Per tant, segons Robles, és "una bona operació per a tothom. Per al ministeri de Defensa perquè tindrà uns ingressos per a les seves necessitats, i per a l'Estat i el SEPES perquè es podrà construït habitatge públic en immobles que ja no es feien servir".La portaveu de Junts al Congrés,, ha criticat els anuncis de Pedro Sánchez en matèria d'habitatge. "Es nota que estan en campanya electoral", ha dit aquest matí a la sessió de control a la cambra baixa. Nogueras ha utilitzat la mateixa expressió emprada dimarts a la tarda pel líder del PP,, al Senat per criticar-ho i ha dit que el president de l'executiu estatal "sembla el del miracle dels pans i els pisos". Nogueras ha insistit:, ha preguntat la diputada, que ha recordat el dèficit espanyol. "Com compliran les promeses estant en números vermells?".Nogueras també ha criticat que la llei d'habitatge "no és bona" i "no soluciona el gran problema". Segons ella, l'executiu de Sánchez "no legisla bé" perquè. En aquest sentit, la diputada de Juntsha rebutjat que el topall de preus dels lloguers sigui estructural. Junts no comparteix que la limitació de les pujades interanuals dels contractes de lloguer en vigor sigui permanent a partir de 2025."La contenció de preus pot ser una mesura adequada en alguns moments, però no es pot convertir en una solució estructural. L'experiència ho demostra", ha dit. Illamola ha posat els exemples de Berlín i París i ha afirmat queAlhora, la formació liderada per Laura Borràs i Jordi Turull ha reclamat que el govern espanyol expliqui quants habitatges públics ha construït en cinc anys i estan ara habitats. Sánchez, però, ha respost defensant les mesures impulsades i la situació econòmica de l'Estat. "Estem en la direcció correcta", ha dit. El cap de l'executiu ha retret que Junts "està en l'antipolítica" i ha afirmat que "es troba a faltar una posició més constructiva per part del seu grup".Més tard, en una roda de premsa, la portaveu de Junts al Congrés dels Diputats ha subratllat quei ha reclamat incloure en el text esmenes que pretenen "preservar l'àmbit competencial". Míriam Nogueras ha explicat que, a la seva formació, tractaran de "batallar fins a l'última competència, fins al darrer cèntim" "fins a l'últim moment", així com intentaran "anar tapant els forats que s'han deixat". Per això,. El que sí que ha fet Nogueras, però, ha estat criticar que ERC sigui "còmplice" del que s'està "perdent" i hagi "prioritzat fer seguidisme del PSOE". En aquest sentit, ha posat èmfasi en el fet que la declaració de zona de mercat tens hagi de ser segons les condicions que fixa la llei estatal. "Ha de ser Catalunya qui decideixi amb quins criteris podria declarar zona tensada. No ens ha de dir l'Estat les condicions", ha dit Illamola.

