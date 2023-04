Tots els personatges de Marvel que ja no tornaran al cinema: així es redefinirà la saga de superherois

No tornaran: els herois del MCU que desapareixen

T'Challa - Black Panther (Chadwick Boseman)

Pietro Maximoff - Quicksilver (Aaron Taylor-Jonson)

Vision (Paul Bettany)

Steve Rogers - Captain America (Chris Evans)

Natasha Romanoff - Black Widow (Scarlett Johansson)

Tony Stark - Iron Man (Robert Downey Jr)

Els Avengers que suposaran el relleu

Sam Wilson - Captain America/Falcon (Anthony Mackie)

Wade Wilson - Deadpool (Ryan Reynolds)

Marc Spector - Moon Knight (Oscar Isaac)

The Fantastic Four

Namor (Tenoch Huerta Mejía)

Jennifer Walters - She-Hulk (Tatiana Maslany)

Kate Bishop - Hawkeye (Hailee Steinfeld)

Zheng Shang-Chi - Shang Chi (Simu Liu)

Matt Murdock - Daredevil (Charlie Cox)

Kamala Khan - Ms. Marvel (Iman Mellani)

Eternals

Blade (Mahershala Ali)

Maya Lopez - Echo (Alaqua Fox)

Riri Williams - Ironheart (Dominique Thorne)

Thunderbolts

viu un punt d'inflexió cabdal. Després de deixar enrere xifres històriques de taquilla, crítica i visibilitat a nivell mundial -no queda ningú en aquest planeta que tingui pantalla que no sàpiga qui són-, cal afrontar la nova fase: molts dels protagonistes de les pel·lícules no poden anar repetint papers.Bàsicament, això no són còmics: la gent envelleix, vol fer altres projectes o, simplement, les trames avancen. Per això mateix la Casa de les Idees de Marvel va dividir el seu MCU en fases. La d'Ii, ambcomençava la presentació de nous superherois que havien d'agafar el relleu.Ara bé,i els seus fanàtics. Després d'aconseguir els drets de la majoria dels seus personatges -quan la companyia estava en números vermells els va vendre a la, empresa que va comprar Disney, és a dir, Marvel-, laserà el punt i seguit que necessita una trama que viu estancada després de. La maquinària no s'atura, però molts seguidors hauran d'afrontar que uns quants dels personatges més icònics han dit adeu... i per sempre més.Per una circumstància o per una altra, protagonistes de les darreres pel·lícules han abandonat el MCU per deixar pas a una nova fornada de superherois.i, el problema que han d'afrontar molts espectadors és que els films no són els còmics: la gent no és immortal. De moment, que ningú pateixi perquè en queden alguns de principals:Una de les notícies més tristes que ha patit el Marvel Cinematic Universe va ser la mort de. A poc a poc es va integrar com a un dels personatges més importants de la saga cinematogràfica delsamb pel·lícula individual inclosa. Va aparèixer primer en una de les seqüeles deper després passar a ser un dels integrants del grup. El seu retorn és impossible, però amb(segona part dels films individuals) va quedar palès que Marvel treballa per donar-li relleu a través del seu fill en la ficció. Per ara, Black Panther serà la seva germana, interpretada perDe manera indescriptible, un dels personatges més famosos, icònics i de major història de la saga de còmics va desaparèixer de manera fulminant de la saga cinematogràfica dels Avengers després d'una breu aparició.no va ni arribar a formar part del grup (en les pel·lícules) quan als còmics(quan s'uneixen Captain America, que no és fundador realment, Scarlet Witch i Hawkeye, que tampoc és fundador). Va aparèixer als films dels X-Men de la 20th Century Fox iUn altre dels integrants més mítics dels Avengers en el món dels còmics,en el final de la saga d'. Encara que va aparèixer a la sèrie WandaVision, el seu personatge era només una projecció màgica i fictícia dels pensaments d'Ara bé, tal com ens mostra el final de la sèrie,i podria tornar de manera èpica. Per ara, el personatge que vam conèixer ha mort.. Des de 2011, el Captain America de Chris Evans va assumir un rol cabdal per construir el MCU i aconseguir que Marvel fos un èxit mundial a uns nivells sense precedents. Després de ser un dels personatges més prolífics durant una dècada, Evans. Encara que el seu alter ego no morirà (), l'que hem conegut en els últims 10 anys abandonarà la saga.també va ser cabdal per immortalitzat la saga de superherois en el seu vessant cinematogràfic. Després de formar part, com a personatge secundari, de, va assumir un rol principal en el grup dels Avengers. Va lluitar a totes les pel·lícules conjuntes i al final, a, perd la vida per aconseguir una de les gemmes de l'infinit.que no tornarà al personatge després de la darrera pel·lícula en solitari.És inconcebible entendre la saga de pel·lícules, el seu èxit, la magnitud de l'expansió que aconsegueix i l'estima dels fans sense Robert Downey Jr i el seu Iron Man. Tot comença gràciesque començaamb ell al capdavant. Una dècada i mitja després, l'actor i el seu personatge es van acomiadar de centenars de milions de persones a, en un final que formarà part de la història del cinema comercial.: els Avengers, la seva infraestructura, els vestits mecànics i la seva tecnologia.Molts són insubstituïbles, però la màgia dels còmics de Marvel és que. Pràcticament inacabable per a una indústria com la de l'audiovisual. Podrien estar fent pel·lícules i sèries fins al segle XXII i no acabarien amb el seu repertori. És veritat que alguns dels superherois són més icònics que altres i,que recuperessin els personatges amb altres actors. Ara bé,és un dels secundaris dels Avengers i de la saga de films individuals del Captain America que ha gaudit de major repercussió. Tal va ser el seu èxit que va aconseguir una sèrie pròpia al costat de Bucky Burnes en aquesta nova estratègia comercial de Marvel. En aquella ficció es destapava que el pròxim Captain America seria Sam Wilson.es presentarà la pel·lícula, que modificarà tot el panorama del MCU conegut fins ara.És la més esperada per tots els fans. La tercera part de, aquesta vegada integrada al Marvel Cinematic Universe, obrirà un nou escenari inigualable: el de l'entrada dels mutants i els X-Men al MCU.tornarà a disfressar-se de l'antiheroi assassí en una nova aventura que inclourà un coprotagonista inigualable: el de Hugh Jackman com a Wolverine, que havia deixat el paper després de la mort del personatge al film de 2016,De les úniques sèries amb cara i ulls que ha presentat Marvel en els últims temps. El personatge de Moon Knight és un dels membres més antics dels Avengers als còmics, amb les mateixes característiques que presenta a la ficció televisiva. És un dels herois més complexos, gairebé un antiheroi, i pot arribar a formar part del grup des d'una perspectiva mai vista abans.Tenen una importància cabdal en la història dels còmics dels Avengers i, gràcies a la seva popularitat, ja van gaudir de tres pel·lícules (dues d'una mateixa saga i una tercera que era un reboot infame). Després de la integració de laa Marvel Company,la seva primera pel·lícula integrada al MCU. Un dels seus personatges,ja va aparèixer a la darrera de Doctor Strange, interpretat perEldels còmics de Marvel i el primer de tots en enfrontar-se als Avengers, el 1939. Després de dècades d'una importància magnànima en l'imaginari de les sagues de còmics, el personatge va aparèixer a la gran pantalla a. Per posar-se en context: és un dels líders del planeta, forma part dels Illuminati (el grup de líders que apareix a la darrera pel·lícula de) i es mantindrà actiu al MCU. Veurem de quina manera.El 2022 va suposar una onada de nous personatges en format sèrie per a la filmografia de Marvel. Un dels més estimats pels amants dels còmics,(el Hulk original) va aparèixer en un format televisiu que no va acabar de convèncer a la majoria, però la presentava en societat. Tambéa la Casa de les Idees.(que això no suposaria la marxa de Jeremy Renner). Després de la sèrie que van protagonitzar junts, estrenada per Marvel el 2022,: la creació dels, grup famós de joves superherois que actuen en paral·lel al grup d'adults, o la seva integració a l'equip principal.Una de les apostes més fortes dels nous personatges de Marvel que ja han gaudit d'una pel·lícula en solitari. La companyia va decidir rescatar el personatge, que en els còmics ja va triomfar amb escreix entre el públic asiàtic. Formava part dels Avengers i, segons hem pogut veure al MCU, seguirà els mateixos passos en les pel·lícules.Després de viure una vida paral·lela a Netflix, el personatge de Marvel torna a la companyia després de ser. Una de les característiques més interessants és que no modificaran l'actor que l'interpreta igaudirà d'una sèrie pròpia que s'estrenarà el 2024. En aquesta hi apareixerà un altre dels més estimats pels fans:deUna de les novetats més sonades de la darrera fase del MCU, que va rebre un grapat de crítiques negatives per l'aposta de la diversitat. En els còmics era la versió moderna d'un dels personatges més antics de Marvel i una de les primeres superheroïnes musulmana. La jove formarà part del trio de protagonistes de la pel·lículaque s'estrenarà el 10 de novembre de 2023.Pràcticamentla presentació d'un nou grup d'herois a la directora, una de les millors del panorama cinematogràfic actual però amb un estil molt allunyat del que ens té acostumat la Casa de les Idees. La qüestió és que, al pur estil delsy, aquest grup d'immortals formarà part del futur dels Avengers d'una manera o altra.de la història del cinema va triomfar a finals dels anys 90 gràcies a les tres pel·lícules que va protagonitzar. Dues dècades després, la companyia recupera el personatge (gràcies a la compra de la companyia 20th Century Fox, a qui li va vendre els drets) i prepara una pel·lícula per 2024 que pot suposar la integració del personatge als Avengers, tal com va passar als còmics.Antiheroïna sorgida de la sèrie Hawkeye. En els còmics era una integrant dels Avengers i formava part de la pinya que formaven diversos herois de Nova York. Forma part dels New Avengers de les vinyetes i, per tant, pot ser una futura membre del grup que s'ha format a les pel·lícules gràcies al retorn de personatges com Daredevil. Gaudirà d'una sèrie pròpia aquest mateix 2023, que serà un spin-off de la ficció televisiva mencionada anteriorment (i també sortirà Daredevil).Secundària de la pel·lícula, Thorne interpreta una inventora jove i superdotada que podria suposar. És una de les superheroïnes més joves dels còmics que podria aparèixer en format protagonista al MCU (surt en vinyetes a partir del 2016) i gaudirà d'una sèrie pròpia que s'estrenarà aquest mateix 2023.No ens enganyarem:Totes dues companyies de còmics s'han plagiat herois i malvats durant pràcticament un segle, així que Marvel no podia ser menys. En la versió cinematogràfica (perquè arribarà una pel·lícula el 2024), apareixeran diversos personatges ja presentats del MCU:(Sebastian Stan),(David Harbour),(Julia Louis-Dreyfus),(Florence Pugh) i una fornada de nous antiherois.

