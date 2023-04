L'assetjador de Paula Bonet torna a esquivar la presó per «trastorn eroticomaníac»

L'assetjador de l'artista, no ingressarà a presó tot i la petició de l'd'examinar la sentència inicial que ja l'absolia a canvi d'entrar en un centre psiquiàtric. La magistrada del jutjat penal número 10 de Barcelona l'ha absolt dels delictes d'assetjament, amenaces i trencament de mesures cautelars, però li ha imposat, en canvi,i a un més de tractament en centre obert, així com una ordre d'allunyament.La jutgessa ha corregit així la sentència inicial, però en la direcció contrària a la que pretenia l'acusació, que ja ha anunciat que, i ha reiterat que el "" que pateix l'home fa que aquesta sigui l'opció més adient, segons recull la sentència a la qual han tingut accés diversos mitjans. L'Audiència de Barcelona havia apuntat que la primera sentència va caure en un error en la valoració de les proves psicològiques que havien servit per justificar l'absolució penitenciària. Si bé, ara s'ha reiterat l'L'assetjament va començar el 2019 i des d'aleshores Bonet ha interposat, que no han pogut frenar-ho. La primera denúncia va arribar el gener de 2020. Al setembre del mateix any, Bonet va compartir a les xarxes noves agressions del mateix home, que s'ha arribat a presentar a la porta del seu taller.L'octubre de 2021, l'agressor va entrar finalment adesprés de saltar-se una ordre d'allunyament, i l'artista ho va celebrar a través de les xarxes socials. Poc abans del judici va sortir en llibertat, cosa que va obligar Bonet a suspendre la seva agenda pública i arran dels fets, la il·lustradora va haver de canviar de taller.

