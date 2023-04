ERC enceta la cursa cap al 28-M amb 53 alcaldies automàtiques

Fa 24 anys que(Sant Pere de Torelló, 1969) és alcalde del seu poble, actualment per ERC. Ho tornarà a ser després de les eleccions municipals de maig i no caldrà que faci campanya per aconseguir-ho. La seva candidatura ésque es presenta a les eleccions municipals en un poble d'uns 1.800 habitants i, per tant, automàticament serà de nou l'alcalde del municipi osonenc. Aquest és només un exemple dels 53 indrets on els republicans ja tenenabans d'iniciar la campanya. Aquest fenomen no és exclusiu per ERC, sinó que també es reprodueix en altres municipis on es presenten únicament llistes altres partits, si bé és cert que els d'Oriol Junqueras juguen amb: ERC té 53 alcaldies automàtiques d'un total de 93 municipis amb llista única Així ho indica la publicació, aquest dimecres, de diferents butlletins provincials on apareixen les llistes electorals delsper a les eleccions. Més enllà d'aquesta dada, la jornada d'avui ha servit als partits per presentar el nombre de candidatures definitives. Els republicans en presenten 804 , un "rècord històric" superior a les 802 llistes de l'any 2019. A banda de les candidatures en ajuntaments, també presenten, 10 més que en els darrers comicis. D'aquesta manera, els de Junqueras es converteixen en el partit que més llistes presenta arreu del país, amb l'objectiu de ser la força "hegemònica" i que elpugui votar una llista d'ERC."En el seu esforç constant de defensar els drets de Catalunya, la seva societat i cadascun dels seus ciutadans, ERC encara aquest proper compromís electoral amb la voluntat d'obtenir lapossible per posar-la, tota sencera, al servei de la gent", ha reivindicat el president del partit en una atenció als mitjans des de la seu del carrer Calàbria. Així mateix, el vicesecretari general de coordinació interna,, ha assegurat que davant la xifra rècord de llistes, el repte és transformar el país des del món local, construint "justícia social i llibertat des dels ajuntaments".Una altra fita dels republicans és que tindran llista adel país, incloent-hi les que, fa quatre anys, no tenien: Vielha i El Pont de Suert. El total de 836 candidatures aglutinacandidats, fet que Junqueras ha celebrat: “Qualsevol persona que estimi Catalunya hauria d’estar molt satisfeta que hi hagi, en aquest cas, 11.725 persones que estiguin disposades a treballar i a implicar-se en el seu àmbit municipal per ajudar la gent”. Tot plegat consolida ERC com a primera força municipalista, tant en número de llistes, com de persones candidates mobilitzades. ERC no presenta, però, llistes únicament a Catalunya. Els republicans també en presenten 24 al País Valencià, i a les Illes Balears -en coalició amb altres formacions- en sumen 54.

