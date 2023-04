​Electrocuten els peixos de l'Onyar a Girona per transvasar-los al Ter

ha començat aquest dimecres l'operatiu perdel tram uurbà de l'per traslladar-los aldavant de l'episodi de. Per fer-ho s'electrocuta els animals amb el sistema de: es genera un camp elèctric a l'aigua que atordeix els animals per poder pescar-los.Aquesta és la primera vegada que es fa una actuació d'aquestes característiques en aquesta zona i té com a objectiu evitar que els peixos, un fet que ja hauria començat a passar, segons va avançar fa uns dies el Diari de Girona.Actualment, el cabal de l'Onyar se situa a hores d'ara en els 200 l/s,. Elsi elscom la carpa –majoritaris- se, tal com marca la legislació. L'actuació es repetirà a mitjans de maig i al juny.Les tasques de pesca elèctrica, que a Girona està portant a terme l'empresa Sorelló, s'utilitzen habitualment en. L'electrocució atordeix els animals, en permet la identificació, però no els produeix cap dany i permet que després siguin retornats al medi.

