Polític, no cal que ballis per obrir-te un canal a TikTok

@adacolau Menudo día! 😅 Después de asistir a un acto, presidir un pleno, hacer una reunión, una entrevista y oficiar dos bodas… no me esperaba acabar el día en Twitch con @Ibai @Gerard Romero @Porcinos FC @Kings League ♬ original sound - Ada Colau

2008:

Des del #Spotify Camp Nou assisteixo a la final four de la @KingsLeague. Un èxit total amb un públic molt jove. I un projecte que des de Barcelona s’expandeix per tot el món!



Enhorabona a @3gerardpique i tot l’equip per oferir-nos aquest espectacle de primer nivell, i esperem… pic.twitter.com/buAeTZru7E — Xavier Trias (@xaviertrias) March 26, 2023

2012:

2023:

Quina és la paradoxa?

fa gairebé dues dècades que viatgen juntes en una espècie de relació tensa, a estones primordial i, encara que no ho sembli, en moments a contracor per arribar a un nou públic. Hi ha molts exemples al llarg dels últims 15 anys, a pràcticament totes les plataformes.Especialment en campanya.(bé del mateix candidat / assessor, o bé de diferents al llarg del temps, però en situacions que s'han donat, i on els candidats / assessors que llegeixin aquest article ho podran corroborar) entre un líder polític i el seu assessor de xarxes socials, en tres moments concrets:*Les publicacions que apareixen NO fan referència a les converses. Són exemples de format i de xarxes socials– "Hi ha una nova xarxa social que està tenint força creixement entre la nostra audiència potencial...i consisteix en missatges breus on podem publicar la teva activitat diària, d'una forma més ràpida, informal i fomentar la interacció, de forma més àgil que no pas Facebook.a proposar l'assessor.– "? Ah sí, n'he sentit a parlar, però... i què vols, què expliqui en cada moment què estic fent, quan estic menjant, quan vaig al lavabo o quan vaig a dormir? No ho veig", respongué el polític.– Últimament,, una nova xarxa social on la gent publica fotografies més o menys artístiques, professionals o diferents, i que permeten donar un missatge diferent sobre un mateix tema, que ens podria servir per apropar-nos a nous públics i aprofitar el material fotogràfic que tenim.? Deixa'm veure... però no voldràs què ens passem tot el dia pensant en fer la foto artística, informal o diferent només per a penjar-la aquí, no? És una pèrdua de temps innecessària.–Ara que ens hem acostumat a treballar els continguts en vídeo, i més en vertical,, una xarxa social amb un creixement d'usuaris (número) i d'intensitat (ús diari) enorme, i on encara hi ha relativament poca publicitat i, per tant, és bastant fàcil créixer sense fer gaires esforços ni inversió publicitària. Crec que de cara a la campanya, seria molt important obrir-nos un compte a TikTok.–Ah sí?No ho penso fer, o fent el ridícul com n'han fet altres? Encara menys., les preocupacions del líder polític (per no dir la diagnosi) que feia sobre Twitter o Instagram, semblen extemporànies. No tant perquè no hi hagués polítics llavors que expliquessin que feien a cada moment, com ara el llavors joveníssim i avui president del govern espanyolSi no perquèno ha de suposar necessàriament trencar amb els hàbits, formes, continguts o estils de fer i de comunicar d'un líder polític fins al punt de desnaturalitzar-lo. Ja que, quan això passa, el mínim que es perd és la credibilitat.

