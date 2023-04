El PSC presenta 615 llistes a les municipals i s'erigeix en el partit «que més creix»

Elafronta amb optimisme les. Les enquestes els fan preveure bons resultats i han aconseguit presentar més llistes que l'any 2019. Enguany, el partit presenta. "Som el partit que més creix, amb representació a totes les capitals de comarca", ha ressaltat, viceprimera secretària d'Organització i Acció Electoral, que ha constatat el "canvi de tendència" favorable als socialistes, que ja ostenten la presidència del govern espanyol i van ser el partit més votat a les eleccions catalanes. De cara a les municipals, la immensa majoria dels ciutadans, un 95%, podrà votar candidatures del PSC.El creixement del partit es veu en pràcticament totes les demarcacions. A, el creixement ha estat d'un 15%, amb 46 noves llistes; a, és d'un 14%, amb 25 noves llistes; a, d'un 7%, amb 15 noves llistes; i a, pràcticament el mateix que fa quatre anys, amb un increment d'un 1% i 3 noves llistes. En municipis com Torroella de Montgrí, Sallent, Roda de Ter o Agramunt, els socialistes presentaran nova candidatura, després de no concórrer-hi l'any 2019. Moret ha dit que l’increment de llistes, un cop s'ha superat el procés. En les darreres eleccions, encara hi havia presos polítics.Els socialistes tenen com a principal objectiu l'alcaldia de Barcelona, ambcom a candidat, i reforçar-se a Tarragona, Lleida i Girona, així com en altres ciutats rellevants com Reus o Manresa. "Volem créixer i consolidar-nos allà on estem governant, ampliar majories i aconseguir representació on encara no en tenim", ha afirmat Moret. Ara com ara, un cop fetes les llistes, els socialistes estan ultimant els programes electorals idesprés del 28-M. Es tindrà en compte la realitat de cada municipi i també les opcions d'obtenir representació, tant als ajuntaments com en institucions com la Diputació.L'és també una zona important per al PSC. Malgrat que reivindiquen la seva proposta com a "projecte de país", els socialistes tenen una presència consolidada i governen els principals municipis de l'AMB. La formació confia a refermar els bons resultats en municipis com, governat per, amb, amb; o, amb. Les enquestes els donen bones perspectives malgrat queconfia fer forat a l'Àrea Metropolitana, amb l'aposta deper a, per mirar de restar poder a l'alcaldessaJa s'ha vist en la precampanya i es veurà també les dues setmanes prèvies al 28-M: el president del govern espanyol,, i els ministres socialistes participaran de la campanya, per fer valdre l'obra de govern a l'Estat i la feina que s'ha fet per a Catalunya. Aquest cap de setmana, amb motiu de Sant Jordi, el ministre de la Presidència,, va passejar amb Collboni per Barcelona.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor