Multen el president del PP d'Ourense per circular a 215 km/h en cotxe oficial

Greu infracció d'un dirigent del PP a Galícia. Laha multat el president de lai de la formació a la província,, per circular a 215 quilòmetres per hora en un cotxe oficial. Els fets van passar aquest diumenge a l'A-52, a l'alçada del municipi zamorà d', en direcció cap a Madrid.La sanció, que ja ha estat recorreguda per la via administrativa, va ser de, i també va comportar la retirada de sis punts del. Segons ha avançat eldiario.es, els agents de la Guàrdia Civil van donar l'alto a un cotxe pertanyent a la Diputació d'Ourense i, per tant, oficial. El dirigent popular es dirigia a, on tenia prevista una reunió de treball l'endemà.Manuel Baltar va ser reelegit president del PP d'Ourense el 26 de setembre de 2021 amb el 99,24% dels vots emesos al. Des del febrer del 2012 és el president de la Diputació d'Ourense, succeint així el seu pare, José Luis Baltar Pumar, que va deixar aquest càrrec després de 22 anys.

