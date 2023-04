La Unió Europea vol que el 2% del combustible dels avions sigui verd el 2025

Eli elvan arribar la nit de dimarts a un acord provisional perquè el 2% del combustible utilitzat per avions sigui sostenible a partir del 2025, i el 70%, l’any 2050. L’acord haurà de ser aprovat pels representants dels vint-i-set davant les institucions europees i el, per després ser revalidada al Consell.Aquest era l’últim dossier per acordar de l’àrea de transport dins el paquet legislatiu "", que pretén reduir un 55% les emissions de CO₂ l’any 2030 respecte al 1990 i garantir així. L’objectiu és que el percentatge de combustible verd vagi augmentant cada cinc anys de manera que l’any 2030, el 6% dels combustibles siguin sostenibles; el 2035, el 20%; el 2040, el 42%; i el 2050, el 70%.La proporció de la barreja de combustibles, que haurà d’incloure sintètics com l'e-querosè, serà de l'1,2% el 2030, 2% el 2032, 5% el 2035, fins a arribar al 35% l’any 2050. Es contemplen com a sostenibles els, algunsproduïts a partir de residus agrícoles, forestals o algues, bioresidus, oli de cuina usat i algunes grasses animals,produïts a partir de gasos residuals, i. L'també s'inclou com a part d'un mix de combustible sostenible. Per contra, no es consideraran ecològics els combustibles basats en cultius alimentaris i farratgers, ni els derivats de materials de palma i soja.L'acord posarà en marxa un nou etiquetat mediambiental que mesurarà la petjada de carboni per passatger, els nivells de CO₂ emesos per passatger i l'eficiència dels avions. Tindrà en compte el model de l'avió, el pes transportat o el combustible utilitzat, i estarà subjecte als criteris científics establerts per l'. A més, els diners provinents de les multes per incompliment de les aerolínies, aeroports o proveïdors de combustible es destinaran a la investigació i la innovació, per abaratir els combustibles sintètics.

