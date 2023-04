L'esbroncada d'un supervivent d'abusos als Maristes als diputats del Parlament: «Deixeu el mòbil»

🔴 Una víctima d'abusos sexuals acaba demanant als diputats del Parlament que deixin de mirar el mòbil i l’escoltin. Es trobava a la comissió d'investigació de casos de pederàstia dins l'Església catòlica

“Us ve d’una hora sense mòbil?”#TotEsMouTV3 ▶ https://t.co/W4U71ChwXf pic.twitter.com/SQgmenqJuq — Tot es mou TV3 (@totesmoutv3) April 26, 2023

La primeraa l'Estat que ha assegut els diputats del Parlament designats davant diversos supervivents ha estat marcada per l'esbroncada d'un d'ells davant a manca d'atenció que percebia. "Què espero d'aquesta comissió?", va etzibar, víctima d'abusos al col·legi dels Maristes.Juntament amb els seus companys, va demanar que es treballi en la prevenció, la formació, el rendiment de comptes i la reparació a les víctimes, amb mesures com que els casos no prescriguin ni per la via penal ni per la civil, i més recursos. Si bé, també els han transmès laper part de l'administració, havent d'acudir, els que han pogut, a la sanitat privada per poder accedir a l'atenció psicològica necessària; així com​L'escena ha servit per exemplificar aquesta situació i ha despertat crítiques contra els diputats presents. "Dels cinc que éreu aquí, un ha estat el 80% amb el telèfon; dos, la meitat del temps; i els altres dos, molt poca estona", va descriure Garrigós, que va llançar una pregunta contundent: "". Per tot això, els va dir que no es creuen que puguin arribar a fer-hi res al Parlament.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor