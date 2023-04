Muchas gracias por estar siempre a mi lado, en las buenas y en las no tan buenas! Esta vez nos tocó vivir lo bonito de esto! GRACIAS ❤️ ❤️ pic.twitter.com/gwsvZQztDW — Alberto Lejárraga (@alberto_leja) April 25, 2023

ni de cap professional de l'esport. Tot i això, l'homofòbia en el món del futbol segueix latent en molts camps, estadis, clubs i entitats de tot el planeta.defensa a capa i espasa la visibilitat i el suport a tots aquells professionals que decideixen fer pública la seva orientació sexual. I és així com, porter titular del Marbella Futbol Club, ha saltat a primera línia dels mitjans de comunicació de l'Estat.El porter i el seu equip han celebrat amb eufòria l'ascens del Marbella a 2a RFEF després de guanyar aquest diumenge passat. En les últimes vint-i-quatre hores, Lejárraga ha estat protagonista de la conversa a les xarxes socials per haver publicat una eufòrica fotografia al seu compte personal on feia un petó al seu xicot.per viure en llibertat, però l'efusivitat amb la qual ho ha mostrat a les seves xarxes ha provocat una onada de suport i d'escalf per part de milers de persones.

