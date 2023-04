La cantant Grimes, exparella d'Elon Musk, autoritza l'IA a crear cançons amb la seva veu... amb una condició

Darrerament, laestà accedint a tots els àmbits de la societat: a l'educació, la sanitat, l'economia, l'esport... Però, sobretot, a l'art. Ara, també a la música. La publicació de diverses cançons amb la veu d'artistes comha fet despertar la indústria, que veu aquest pas com una amenaça . Si bé, no tothom està adoptant aquesta posició.La cantant, compositora i artista visual canadencaha decidit aprofitar el que altres veuen com una amenaça i ha autoritzat l'IA per crear cançons amb la seva veu a canvi deque s'obtinguin. De fet, la que també és l'exparella d', fundador d', l'empresa desenvolupadora de, ha fet una crida als seus seguidors perquè s'hi llancin.Grimes no ha especificat, però, com es duria a terme aquest contracte ni quins són els beneficis mínims a partir dels quals s'executaria. Sigui com sigui, amb aquesta iniciativa, l'artista segueix els passos de la creadora de música experimental, que el 2021 va crear la plataforma "", destinada a generar cançons amb la seva veu.

