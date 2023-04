ERC eleva el to contra Sánchez per la gestió de Rodalies a les portes del 28‑M

Xoc amb el PP

Quan queden tan sols uns dies perquè arrenqui la campanya electoral delha decidit elevar el to contraal Congrés dels Diputats. El cap de files dels republicans a Madrid,, ha assenyalat que demanaran la reprovació de la ministra de Transports, la catalana, pels continus retards i incidències a. En l'últim semestrecompresos entre principis dei finals de-, s'han produït incidències setmanals amb trasllat en els horaris de circulació. La mitjana és de 4 dies d'alteracions per setmana, segons les dades que va recomptar Nació fa unes setmanes "Ens vam trobar amb diverses crisis heretades de l'anterior etapa, des de la corrupció fins a Catalunya. Entre tots estem fent tot el possible per superar aquesta situació. Crec que ningíu dubta, avui, que la Catalunya del 2023 és infinitament millor que la del 2017", ha apuntat Sánchez. Rufián ha lamentat que el PSOE ha posat el "pilot automàtic", i que està més perdut que "en un debat". En aquest punt, el cap de files d'ERC ha retret al govern espanyol "com de malament ho passa la gent" amb Rodalies, on es registren 350.000 minuts esperant un tren "només l'any passat". "Són molts dies perdut en una andana. Poden riure, perquè no han agafat Rodalies en tota la seva vida", ha retret el dirigent republicà.Rufián ha ressaltat que els trens "són l'únic que gestiona" el PSOE "en exclusiva" a Catalunya, moment en el qual ha aprofitat per recordar que els socialistes governen laamb. "Tots sabem de què parlem, es nota que estem en precampanya", ha assenyalat Sánchez de manera lacònica. El president del govern espanyol també ha celebrat que ERC, en referència al fet que primer Rufián ha parlat sobre la gestió política a Catalunya i ha acabat centrant la intervenció en els trens., portaveu de Junts al Congrés, ha preguntat al líder del PSOE "com pagaran totes les promeses" que s'estan fent en matèria d'habitatge, un dels aspectes que enfronten els exsocis de Govern . Sánchez ha constatat que el parc públic -encara que es posi en marxa la cessió de 50.000 pisos de la Sareb o la construcció de 20.000 habitatges en terrenys del Ministeri de Defensa- és molt més baix que en altres països de la(UE), i ha demanat a Junts que tingui una actitud "constructiva" i no instal·lada en "l'antipolítica"., portaveu parlamentària del, ha estat crítica amb la política d'habitatge del PSOE. "L'única política d'habitatge que té és la de continuar a la Moncloa. Vostè no canviarà i és incapaç de cessar ningú", ha ressaltat la dirigent conservadora, que ha definit l'executiu de coalició com un element en "estat de descomposició". "És bastant curiosa la seva manca d'arguments. Només es basen en la desinformació i en el soroll. El seu insult no tapa que Espanya és l'economia espanyola que més creix", ha remarcat Sánchez, que ha tornat a ser crític amb el "miracle econòmic" del PP perquè els seus responsables van acabar a la presó. El líder del PSOE ha tret pit per haver aprovat, i també ha remarcat que Espanya és el país que està "gestionant millor" els fons europeus. La intervenció l'ha tancat amb un prec al PP perquè "acabi amb l'atropellament" al parc natural de Doñana, denunciat per Brussel·les.

